Kredi Kartı Ve Kredi Borcu Yapılandırmada Taksitler Ne Kadar?
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmada taksitler ne kadar?
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BDDK tarafından son getirilen gecikmiş kredi kartı, kredi borcu veya destek hesap yapılandırma düzenlemesiyle yüzde 3.11 tavan faizle 48 aya kadar vade yapılabilecek. Peki 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar hangi vadede ne kadar kredi taksidi olacak?
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Son getirilen yapılandırma düzenlemesiyle artık gözler bankalara çevrilmiş durumda. Bankalar ise arayan müşterilerine yeni vadelendirme planı üzerine çalışıldığını ve birkaç gün içerisinde gerekli bilgilerin açıklanacağını belirtiyor.
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Öncelikle başvuru için son tarihin 10 Ekim olduğunu ve düzenlemenin yayınlanma tarihinde gecikmiş ödemesi bulunan kredi, kredi kartı ve KMH sahiplerini kapsadığını unutmamak gerekiyor. Yani düzenlemenin yayın tarihinden sonra oluşan gecikmeleri kapsamıyor.
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Azami (yani en yüksek) yapılandırma faizi TCMB tarafından yüzde 3.11 faiz olarak açıklandı. Bu oranın üzerine KKDF ve BSMV gibi vergilerin binmesiyle kredinin aylık maliyeti yüzde 4.043'e çıkacak.
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İşte çeşitli kredi tutarı, vade seçenekleriyle yeni yapılandırma ile karşılaşılacak olan kredi taksit tutarları...
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50 BİN TL'NİN YAPILANDIRMA ÖDEMESİ
Faiz: Yüzde 3.11
Vade: 12 ay
Taksit tutarı: 5 bin 341 TL
TOPLAM ÖDEME (12 AY): 64 bin 92 TL
Vade: 24 ay
Taksit tutarı: 3 bin 294
TOPLAM ÖDEME (24 AY): 79 bin 56 TL
Vade: 36 ay
Taksit tutarı: 2 bin 660 TL
TOPLAM ÖDEME (36 AY): 95 bin 760 TL
Vade: 48 ay
Taksit tutarı: 2 bin 376 TL
TOPLAM ÖDEME (48 AY): 114 bin 48 TL
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100 BİN TL'NİN YAPILANDIRMA ÖDEMESİ
Faiz: Yüzde 3.11
Vade: 12 ay
Taksit tutarı: 10 bin 682 TL
TOPLAM ÖDEME (12 AY): 128 bin 184 TL
Vade: 24 ay
Taksit tutarı: 6 bin 587.6
TOPLAM ÖDEME (24 AY): 158 bin 102 TL
Vade: 36 ay
Taksit tutarı: 5 bin 320 TL
TOPLAM ÖDEME (36 AY): 191 bin 520 TL
Vade: 48 ay
Taksit tutarı: 4 bin 752 TL
TOPLAM ÖDEME (48 AY): 228 bin 96 TL
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200 BİN TL'NİN YAPILANDIRMA ÖDEMESİ
Faiz: Yüzde 3.11
Vade: 12 ay
Taksit tutarı: 21 bin 363.6 TL
TOPLAM ÖDEME (12 AY): 256 bin 364 TL
Vade: 24 ay
Taksit tutarı: 13 bin 175.2
TOPLAM ÖDEME (24 AY): 316 bin 204 TL
Vade: 36 ay
Taksit tutarı: 10 bin 640.5 TL
TOPLAM ÖDEME (36 AY): 383 bin 58 TL
Vade: 48 ay
Taksit tutarı: 9 bin 504 TL
TOPLAM ÖDEME (48 AY): 456 bin 192 TL
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300 BİN TL'NİN YAPILANDIRMA ÖDEMESİ Faiz: Yüzde 3.11 Vade: 12 ay Taksit tutarı: 32 bin 45.5 TL TOPLAM ÖDEME (12 AY): 384 bin 546 TL Vade: 24 ay Taksit tutarı: 19 bin 762.8 TOPLAM ÖDEME (24 AY): 474 bin 306.5 TL Vade: 36 ay Taksit tutarı: 15 bin 960.7 TL TOPLAM ÖDEME (36 AY): 574 bin 584 TL Vade: 48 ay Taksit tutarı: 14 bin 256 TL TOPLAM ÖDEME (48 AY): 684 bin 291.4 TL
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500 BİN TL'NİN YAPILANDIRMA ÖDEMESİ Faiz: Yüzde 3.11 Vade: 12 ay Taksit tutarı: 53 bin 409 TL TOPLAM ÖDEME (12 AY): 640 bin 908 TL Vade: 24 ay Taksit tutarı: 32 bin 938 TL TOPLAM ÖDEME (24 AY): 790 bin 512 TL Vade: 36 ay Taksit tutarı: 26 bin 601 TL TOPLAM ÖDEME (36 AY): 957 bin 636 TL Vade: 48 ay Taksit tutarı: 23 bin 760 TL TOPLAM ÖDEME (48 AY): 1 milyon 140 bin 480 TL