Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmada taksitler ne kadar?

BDDK tarafından son getirilen gecikmiş kredi kartı, kredi borcu veya destek hesap yapılandırma düzenlemesiyle yüzde 3.11 tavan faizle 48 aya kadar vade yapılabilecek. Peki 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar hangi vadede ne kadar kredi taksidi olacak?