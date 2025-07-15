Nurgül Yeşilçay 20'Li Yaşlarını Paylaştı! Her Gören Aynı İsme Benzetti
Nurgül Yeşilçay 20'li yaşlarını paylaştı!
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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında gençlik yıllarına ait bir paylaşımda bulundu.
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Konservatuvar yıllarından bu yana ekranda olan oyuncu, 20'li yaşlarından bu yana ekranda.
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Yeşilçay, o zamanlarından bir fotoğraf karesini paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Yeşilçay'ın 20'li yaş halini, oyuncu Afra Saraçoğlu'na benzetti.
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İşte Nurgül Yeşilçay'ın 20'li yaş hali!
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15 Temmuz 2025