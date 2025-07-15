Nurgül Yeşilçay 20'Li Yaşlarını Paylaştı! Her Gören Aynı İsme Benzetti

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Yeşilçay, o zamanlarından bir fotoğraf karesini paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Yeşilçay'ın 20'li yaş halini, oyuncu Afra Saraçoğlu'na benzetti.

Konservatuvar yıllarından bu yana ekranda olan oyuncu, 20'li yaşlarından bu yana ekranda.

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