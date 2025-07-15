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Nurgül Yeşilçay 20'Li Yaşlarını Paylaştı! Her Gören Aynı İsme Benzetti

Nurgül Yeşilçay 20'li yaşlarını paylaştı!

  1. Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında gençlik yıllarına ait bir paylaşımda bulundu.

    Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında gençlik yıllarına ait bir paylaşımda bulundu.

  2. Konservatuvar yıllarından bu yana ekranda olan oyuncu, 20'li yaşlarından bu yana ekranda.

    Konservatuvar yıllarından bu yana ekranda olan oyuncu, 20'li yaşlarından bu yana ekranda.

  3. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Yeşilçay, o zamanlarından bir fotoğraf karesini paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Yeşilçay'ın 20'li yaş halini, oyuncu Afra Saraçoğlu'na benzetti.

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Yeşilçay, o zamanlarından bir fotoğraf karesini paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Yeşilçay'ın 20'li yaş halini, oyuncu Afra Saraçoğlu'na benzetti.

  4. İşte Nurgül Yeşilçay'ın 20'li yaş hali!

    İşte Nurgül Yeşilçay'ın 20'li yaş hali!

15 Temmuz 2025