Canan Karatay Dedi: Cayır Cayır Yağ Yakıyor...

Canan Karatay?ın açıklamalarına göre tereyağlı kahve sadece kilo vermeyi değil, aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlamayı da amaçlıyor. ABD?de yapılan araştırmalar da kahveye şeker yerine tereyağı eklenmesinin daha sağlıklı bir seçenek olabileceğini ortaya koyuyor. Bu tarifin felç, inme ve diyabet gibi hastalıklara karşı koruyucu etkileri olabileceği ifade ediliyor.