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Canan Karatay Dedi: Cayır Cayır Yağ Yakıyor...

Bir anda 7 kilo birden gidiyor!

  1. Hem tok tutan hem de metabolizmayı hızlandıran bu tarif, yağ yakımını desteklemesiyle öne çıkıyor.

    Hem tok tutan hem de metabolizmayı hızlandıran bu tarif, yağ yakımını desteklemesiyle öne çıkıyor.

  2. Kulağa ilginç gelse de Canan Karatay?ın önerdiği kahve ve tereyağı ikilisi, sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için güçlü bir destek sunuyor. Bu iki besin birlikte tüketildiğinde vücutta uzun süre tokluk hissi oluşturuyor, iştahı bastırıyor ve yağ yakımını tetikliyor. Özellikle düşük karbonhidrat ve ketojenik diyetlerle birlikte tüketildiğinde etkisi artıyor.

    Kulağa ilginç gelse de Canan Karatay?ın önerdiği kahve ve tereyağı ikilisi, sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için güçlü bir destek sunuyor. Bu iki besin birlikte tüketildiğinde vücutta uzun süre tokluk hissi oluşturuyor, iştahı bastırıyor ve yağ yakımını tetikliyor. Özellikle düşük karbonhidrat ve ketojenik diyetlerle birlikte tüketildiğinde etkisi artıyor.

  3. Canan Karatay?ın açıklamalarına göre tereyağlı kahve sadece kilo vermeyi değil, aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlamayı da amaçlıyor. ABD?de yapılan araştırmalar da kahveye şeker yerine tereyağı eklenmesinin daha sağlıklı bir seçenek olabileceğini ortaya koyuyor. Bu tarifin felç, inme ve diyabet gibi hastalıklara karşı koruyucu etkileri olabileceği ifade ediliyor.

    Canan Karatay?ın açıklamalarına göre tereyağlı kahve sadece kilo vermeyi değil, aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlamayı da amaçlıyor. ABD?de yapılan araştırmalar da kahveye şeker yerine tereyağı eklenmesinin daha sağlıklı bir seçenek olabileceğini ortaya koyuyor. Bu tarifin felç, inme ve diyabet gibi hastalıklara karşı koruyucu etkileri olabileceği ifade ediliyor.

  4. Bu tariften fayda sağlamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken ilk konu, tereyağının doğal ve katkısız olması. Suni tereyağları hem kilo vermeyi zorlaştırabilir hem de sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca kahveye şeker eklenmemesi gerektiğinin altı çiziliyor. Karatay?ın da yıllardır vurguladığı gibi, şeker sağlığın en büyük düşmanı.

    Bu tariften fayda sağlamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken ilk konu, tereyağının doğal ve katkısız olması. Suni tereyağları hem kilo vermeyi zorlaştırabilir hem de sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca kahveye şeker eklenmemesi gerektiğinin altı çiziliyor. Karatay?ın da yıllardır vurguladığı gibi, şeker sağlığın en büyük düşmanı.

  5. İşte Canan Karatay?ın önerdiği tereyağlı kahve tarifi: ? 1 fincan içme suyu ? 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ? 1 çay kaşığı doğal, tuzsuz tereyağı

    İşte Canan Karatay?ın önerdiği tereyağlı kahve tarifi: ? 1 fincan içme suyu ? 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ? 1 çay kaşığı doğal, tuzsuz tereyağı

  6. Tüm malzemeleri cezveye ekleyin. Kısık ateşte tereyağı tamamen eriyene kadar pişirin. Kahve köpürmeye başladığında ocaktan alın ve afiyetle tüketin.

    Tüm malzemeleri cezveye ekleyin. Kısık ateşte tereyağı tamamen eriyene kadar pişirin. Kahve köpürmeye başladığında ocaktan alın ve afiyetle tüketin.

  7. Karatay?ın önerisiyle kısa sürede çok sayıda kişi tarafından denenen bu tarif, hem enerjiyi artırıyor hem de diyet sürecine katkı sağlıyor. Ancak her besinde olduğu gibi, tüketim miktarına dikkat edilmesi ve dengeli bir yaşam tarzıyla desteklenmesi öneriliyor.

    Karatay?ın önerisiyle kısa sürede çok sayıda kişi tarafından denenen bu tarif, hem enerjiyi artırıyor hem de diyet sürecine katkı sağlıyor. Ancak her besinde olduğu gibi, tüketim miktarına dikkat edilmesi ve dengeli bir yaşam tarzıyla desteklenmesi öneriliyor.

15 Temmuz 2025