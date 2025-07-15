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Yiyen Sigarayı Bırakıyor! 20 Gün Boyunca Tüketirseniz

Duyunca çok şaşıracaksınız! Ağızları açık bırakacak

  1. Sigarayla çabada alınan tedbirler gülümsese de tiryakiler bu kötü alışkanlıktan basit kurtulamıyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Minik, bazı yiyeceklerin sigara vazgeçmeye dayanakçı olduğunu belirterek, sigara vazgeçmede tesirli olan gıdaları şöyle sıralıyor:

    Sigarayla çabada alınan tedbirler gülümsese de tiryakiler bu kötü alışkanlıktan basit kurtulamıyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Minik, bazı yiyeceklerin sigara vazgeçmeye dayanakçı olduğunu belirterek, sigara vazgeçmede tesirli olan gıdaları şöyle sıralıyor:

  2. Muz: Hem sigarayı vazgeçmeye hem de sigaranın tesirlerini yok etmeye yardımcıdır. <p> Domates suyu: Domates suyu ve sigara beyinde aynı bölgeyi uyardığı için sigarayı vazgeçtiğiniz ilk bir ay süresince bir çay bardağı domates suyu içerek kendinize hafifletebilirsiniz.

    Muz: Hem sigarayı vazgeçmeye hem de sigaranın tesirlerini yok etmeye yardımcıdır.

    Domates suyu: Domates suyu ve sigara beyinde aynı bölgeyi uyardığı için sigarayı vazgeçtiğiniz ilk bir ay süresince bir çay bardağı domates suyu içerek kendinize hafifletebilirsiniz.

  3. Yulaf lapası: Yapılan bir araştırmaya göre 20 gün süresince harcanan 2 yemek kaşığı yulaf lapası nikotin bağımlılığını azaltmaktadır.

    Yulaf lapası: Yapılan bir araştırmaya göre 20 gün süresince harcanan 2 yemek kaşığı yulaf lapası nikotin bağımlılığını azaltmaktadır.

  4. Süt: Bir bardak süt içerek kendinizi sigaradan soğutmak sizin elinizde. Zira süt içtikten sonra içilen sigaranın tadı kötü olup, istenilen tadı vermemektedir.

    Süt: Bir bardak süt içerek kendinizi sigaradan soğutmak sizin elinizde. Zira süt içtikten sonra içilen sigaranın tadı kötü olup, istenilen tadı vermemektedir.

  5. Patlıcan: Canınız sigara içmek ister ve nikotine lüzum dinlerseniz patlıcan harcayarak içeriğindeki nikotin ile kendinize hafifletebilirsiniz.

    Patlıcan: Canınız sigara içmek ister ve nikotine lüzum dinlerseniz patlıcan harcayarak içeriğindeki nikotin ile kendinize hafifletebilirsiniz.

  6. ?Düşük kalorili atıştırmalıkları ağzınızı meşgul etmek için seçim edin? diyen Uzman Diyetisyen Minik, sigarayı vazgeçmek isteyenler için şu nasihatlerde bulunuyor: ?Sigarayı vazgeçen bireylerin belki de en çok zorlandığı taraf, bedenlerine aldıkları nikotinden çok el alışkanlığıdır. Fertler sigaradan boşalan yeri abur cuburlar ile doldurarak sigara ile aralarındaki fiziksel alışkanlığı doldurmaya çalışırlar. İşte kilo aldırıcı gerçek etken bu abur cubur tüketiminden kaynaklanmaktadır. Yeme gereksinimini eksiltmek ve oluşan boşluğu doldurmak için şekerleme, çikolata, cips, çekirdek gibi yüksek kalorili abur cuburlar yerine sakız, salatalık, taze ve kuru meyve, düşük kalorili atıştırmalıkları seçim edin. Özellikle kivi ve havuç suyu harcayarak nikotini bedeninizden atabilirsiniz.?

    ?Düşük kalorili atıştırmalıkları ağzınızı meşgul etmek için seçim edin? diyen Uzman Diyetisyen Minik, sigarayı vazgeçmek isteyenler için şu nasihatlerde bulunuyor: ?Sigarayı vazgeçen bireylerin belki de en çok zorlandığı taraf, bedenlerine aldıkları nikotinden çok el alışkanlığıdır. Fertler sigaradan boşalan yeri abur cuburlar ile doldurarak sigara ile aralarındaki fiziksel alışkanlığı doldurmaya çalışırlar. İşte kilo aldırıcı gerçek etken bu abur cubur tüketiminden kaynaklanmaktadır. Yeme gereksinimini eksiltmek ve oluşan boşluğu doldurmak için şekerleme, çikolata, cips, çekirdek gibi yüksek kalorili abur cuburlar yerine sakız, salatalık, taze ve kuru meyve, düşük kalorili atıştırmalıkları seçim edin. Özellikle kivi ve havuç suyu harcayarak nikotini bedeninizden atabilirsiniz.?

  7. Biorezonans Terapisti Neslihan Baykal Yakışan, ?Sigarayı vazgeçmek için tüm usulleri deneyin ve asla bırakmayın? diyerek, sigarayı vazgeçme mevzusunda nasihatlerde bulundu.

    Biorezonans Terapisti Neslihan Baykal Yakışan, ?Sigarayı vazgeçmek için tüm usulleri deneyin ve asla bırakmayın? diyerek, sigarayı vazgeçme mevzusunda nasihatlerde bulundu.

  8. Sigarayı vazgeçmeye karar verdiyseniz hiçbir maniniz yok. Yeter ki karar verin ve bir tarih tanımlayın.Kastettiğiniz tarihten 2 ya da 3 hafta evvelinde nikotini düşük değişik bir markaya geçin.

    Sigarayı vazgeçmeye karar verdiyseniz hiçbir maniniz yok. Yeter ki karar verin ve bir tarih tanımlayın.Kastettiğiniz tarihten 2 ya da 3 hafta evvelinde nikotini düşük değişik bir markaya geçin.

  9. Kendinize yeni alışkanlıklar edinin, hobilerinizi ve beğendiğiniz şeyleri yapmaya başlayın. Misalin puzzle, maket, takı tasarımı, örgü, satranç vb. gibi

    Kendinize yeni alışkanlıklar edinin, hobilerinizi ve beğendiğiniz şeyleri yapmaya başlayın. Misalin puzzle, maket, takı tasarımı, örgü, satranç vb. gibi

  10. Arada sigara içme isteklerinizin olacağını ve bu gidişatta bu süreci nasıl idare edeceğinizi tasarlayın ve uygulayın.

    Arada sigara içme isteklerinizin olacağını ve bu gidişatta bu süreci nasıl idare edeceğinizi tasarlayın ve uygulayın.

15 Temmuz 2025