Yiyen Sigarayı Bırakıyor! 20 Gün Boyunca Tüketirseniz

?Düşük kalorili atıştırmalıkları ağzınızı meşgul etmek için seçim edin? diyen Uzman Diyetisyen Minik, sigarayı vazgeçmek isteyenler için şu nasihatlerde bulunuyor: ?Sigarayı vazgeçen bireylerin belki de en çok zorlandığı taraf, bedenlerine aldıkları nikotinden çok el alışkanlığıdır. Fertler sigaradan boşalan yeri abur cuburlar ile doldurarak sigara ile aralarındaki fiziksel alışkanlığı doldurmaya çalışırlar. İşte kilo aldırıcı gerçek etken bu abur cubur tüketiminden kaynaklanmaktadır. Yeme gereksinimini eksiltmek ve oluşan boşluğu doldurmak için şekerleme, çikolata, cips, çekirdek gibi yüksek kalorili abur cuburlar yerine sakız, salatalık, taze ve kuru meyve, düşük kalorili atıştırmalıkları seçim edin. Özellikle kivi ve havuç suyu harcayarak nikotini bedeninizden atabilirsiniz.?