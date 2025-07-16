"En Uzun Gece"Nin Öyküsü Sahnelendi

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM Emine Erdoğan, gösterimin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında, "15 Temmuz?un yıl dönümünde ilk temsilini izlediğimiz ?En Uzun Gece? destanı, milletimizin azim ve inançla yazdığı o eşsiz direnişi bir kez daha yüreklerimize nakşetti." dedi. Emine Erdoğan, "Bu büyük mücadeleyi unutmamak ve unutturmamak için emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum." ifadesini de kullandı..