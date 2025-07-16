"En Uzun Gece"Nin Öyküsü Sahnelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 'En Uzun Gece' destanının ilk temsiline katıldı. Erdoğan, temsili izlerken duygusal anlar yaşadı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz etkinliğine katıldı.
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Eşi Emine Erdoğan ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceyi anlatan "En Uzun Gece" isimli eserin ilk gösterimini izledi.
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Gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sahneye çıkarak gösteride emeği geçenleri tebrik etti.
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Sahneye çıkan Erdoğan çiftine Şehit Ömer Halisdemir'in oğlu Ertuğrul Halisdemir ile dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan tarafından çiçek takdim edildi..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, temsili izlerken duygusal anlar yaşadı.
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EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM Emine Erdoğan, gösterimin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında, "15 Temmuz?un yıl dönümünde ilk temsilini izlediğimiz ?En Uzun Gece? destanı, milletimizin azim ve inançla yazdığı o eşsiz direnişi bir kez daha yüreklerimize nakşetti." dedi. Emine Erdoğan, "Bu büyük mücadeleyi unutmamak ve unutturmamak için emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum." ifadesini de kullandı..
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