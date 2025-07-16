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Bağırsak Kanseri Gençlerde Neden Artıyor?

Doktor 5 uyarı işaretini açıkladı

  1. Florida merkezli gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, genç yetişkinlerde kolon kanseri vakalarının artışına dikkat çekerek, hastalığın erken teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Salhab, göz ardı edilmemesi gereken beş önemli uyarı işaretini şu şekilde sıraladı:

    Florida merkezli gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, genç yetişkinlerde kolon kanseri vakalarının artışına dikkat çekerek, hastalığın erken teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Salhab, göz ardı edilmemesi gereken beş önemli uyarı işaretini şu şekilde sıraladı:

  2. 1. REKTAL KANAMA <br> Rektal kanama, kolon kanserinin en ciddi belirtilerinden biri olarak görülüyor. Dışkıda ya da tuvalet kağıdında görülen koyu ya da parlak kırmızı renkli kanamalar, hemoroid gibi iyi huylu nedenlerden kaynaklanabileceği gibi, ciddi bir hastalığın da habercisi olabilir. Dr. Salhab, bu tür kanamaların tekrarlayıcı olması durumunda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiğini söylüyor. <br> 2. AÇIKLANMAYAN KARIN AĞRISI <br> Geçmeyen, nedeni belli olmayan veya şiddetli karın ağrıları, kolon kanserinin sinsi işaretlerinden biri olabilir. Beslenme alışkanlıklarında yapılan değişikliklere rağmen devam eden karın rahatsızlıkları, özellikle kramp veya şişkinlik hissiyle birlikte görülüyorsa dikkate alınmalı.

    1. REKTAL KANAMA
    Rektal kanama, kolon kanserinin en ciddi belirtilerinden biri olarak görülüyor. Dışkıda ya da tuvalet kağıdında görülen koyu ya da parlak kırmızı renkli kanamalar, hemoroid gibi iyi huylu nedenlerden kaynaklanabileceği gibi, ciddi bir hastalığın da habercisi olabilir. Dr. Salhab, bu tür kanamaların tekrarlayıcı olması durumunda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiğini söylüyor.
    2. AÇIKLANMAYAN KARIN AĞRISI
    Geçmeyen, nedeni belli olmayan veya şiddetli karın ağrıları, kolon kanserinin sinsi işaretlerinden biri olabilir. Beslenme alışkanlıklarında yapılan değişikliklere rağmen devam eden karın rahatsızlıkları, özellikle kramp veya şişkinlik hissiyle birlikte görülüyorsa dikkate alınmalı.

  3. 3. SÜREKLİ YORGUNLUK VE HALSİZLİL Yeterli uykuya rağmen geçmeyen halsizlik, altta yatan bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Dr. Salhab?a göre, gençler bu semptomu genellikle stres ya da yaşam temposuyla ilişkilendirerek göz ardı etme eğiliminde. Bu durum ise teşhisi geciktirebilir.

    3. SÜREKLİ YORGUNLUK VE HALSİZLİL Yeterli uykuya rağmen geçmeyen halsizlik, altta yatan bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Dr. Salhab?a göre, gençler bu semptomu genellikle stres ya da yaşam temposuyla ilişkilendirerek göz ardı etme eğiliminde. Bu durum ise teşhisi geciktirebilir.

  4. 4. BAĞIRSAK ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK Kabızlık, ishal ya da dışkılama sıklığında uzun süreli değişiklikler, bağırsaklarda meydana gelen potansiyel bir soruna işaret edebilir. Dr. Salhab, bu tür değişikliklerin birkaç haftadan uzun sürmesi halinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirtiyor. 5. DİĞER BELİRTİLER Kolon kanserinin daha az bilinen erken belirtileri arasında açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, gece terlemeleri ve tekrarlayan düşük ateşler yer alıyor. Bu semptomlar başka sağlık sorunlarından kaynaklanıyor olabilir; ancak bir arada görülmeleri durumunda kolon kanserine dair ciddi bir işaret olabilir.

    4. BAĞIRSAK ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK Kabızlık, ishal ya da dışkılama sıklığında uzun süreli değişiklikler, bağırsaklarda meydana gelen potansiyel bir soruna işaret edebilir. Dr. Salhab, bu tür değişikliklerin birkaç haftadan uzun sürmesi halinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirtiyor. 5. DİĞER BELİRTİLER Kolon kanserinin daha az bilinen erken belirtileri arasında açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, gece terlemeleri ve tekrarlayan düşük ateşler yer alıyor. Bu semptomlar başka sağlık sorunlarından kaynaklanıyor olabilir; ancak bir arada görülmeleri durumunda kolon kanserine dair ciddi bir işaret olabilir.

  5. ARAŞTIRMALAR NE DİYOR? British Journal of Surgery'de (BJS) yayımlanan yakın tarihli bir çalışma, 1990 doğumluların kolon kanserine yakalanma riskinin, 1950 doğumlulara göre iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın başyazarı Sara Char, "50 yaş altı bireylerde mide-bağırsak kanserlerinin görülme sıklığı dünya genelinde artıyor. Erken başlangıçlı mide-bağırsak kanserlerinin biyolojisini anlamak, daha etkili tarama, önleme ve tedavi stratejileri geliştirmek açısından kritik öneme sahip," dedi. Uzmanlar, kötü beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, obezite ve genetik yatkınlıkların bu artışta rol oynadığına dikkat çekiyor. Tüm bu nedenlerle, genç yaşta olunsa dahi belirtiler ciddiye alınmalı ve gerekli taramalar zamanında yaptırılmalı.

    ARAŞTIRMALAR NE DİYOR? British Journal of Surgery'de (BJS) yayımlanan yakın tarihli bir çalışma, 1990 doğumluların kolon kanserine yakalanma riskinin, 1950 doğumlulara göre iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın başyazarı Sara Char, "50 yaş altı bireylerde mide-bağırsak kanserlerinin görülme sıklığı dünya genelinde artıyor. Erken başlangıçlı mide-bağırsak kanserlerinin biyolojisini anlamak, daha etkili tarama, önleme ve tedavi stratejileri geliştirmek açısından kritik öneme sahip," dedi. Uzmanlar, kötü beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, obezite ve genetik yatkınlıkların bu artışta rol oynadığına dikkat çekiyor. Tüm bu nedenlerle, genç yaşta olunsa dahi belirtiler ciddiye alınmalı ve gerekli taramalar zamanında yaptırılmalı.

16 Temmuz 2025