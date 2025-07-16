Mahsun Kırmızıgül'ün 'Gazze' Hayali
Belki Oscar alabiliriz!
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Bugüne dek sayısız yapımla beyaz perdede izleyenlerle buluşan ünlü şarkıcı, senarist, yapımcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, "Belki Oscar alabiliriz" diyerek hayalindeki filmi ilk kez paylaştı.
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Ünlü şarkıcı ve yapımcı Mahsun Kırmızıgül, önceki gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sevenlerine unutulmaz bir müzikal şölen yaşattı.
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Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kırmızıgül, hayalindeki film projesine dair önemli detaylar paylaştı.
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"HAYALİMDE ÇEKMEK İSTEDİĞİM ÇOK HARİKA FİLMLER VAR" "Sinemayı çok özlüyorum. Türk sinema dünyasının en iyi isimleriyle çalıştım. Halkımız gidip o filmleri izlediler. O filmlerdeki insanlara değer verdiler. Hayalimde çekmek istediğim çok harika bir film var." diyen Kırmızıgül, Filistin'de yaşanan insanlık dışı zulme de dikkat çekerek hayalini anlattı.
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"BELKİ OSCAR ALABİLİRİZ" Gazze'de yaşananlara değinen ünlü isim, şöyle konuştu: "Gazze?de geçen bir hikâye, onu çok çekmek istiyorum. Eğer günün birinde, o filmi çekersem bana çok farklı kapılar açacak. Belki ben vefat ettikten sonra nesilden nesle kalacak bir film olacak. Belki Oscar alabiliriz. Ben yönetmen koltuğunda oturacağım, belki küçük bir rolde oynarım."