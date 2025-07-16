Mahsun Kırmızıgül'ün 'Gazze' Hayali

"BELKİ OSCAR ALABİLİRİZ" Gazze'de yaşananlara değinen ünlü isim, şöyle konuştu: "Gazze?de geçen bir hikâye, onu çok çekmek istiyorum. Eğer günün birinde, o filmi çekersem bana çok farklı kapılar açacak. Belki ben vefat ettikten sonra nesilden nesle kalacak bir film olacak. Belki Oscar alabiliriz. Ben yönetmen koltuğunda oturacağım, belki küçük bir rolde oynarım."