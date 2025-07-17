Kızı Luna 1 Yaşında
'Benim büyük üçkağıtçım'
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2016 yılından bu yana Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Burcu Biricik, 2024 yılının Temmuz ayında ilk kez anne oldu.
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İLK KEZ ANNE BABA OLDULAR İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, kızlarına Luna adını verdi.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Burcu Biricik'in kızı 1 yaşına bastı.
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Ünlü oyuncu da gözlerden uzak büyüttüğü Luna'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
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"SENİ SEVİYORUM LUNA'M" Burcu Biricik, kızıyla fotoğrafına "Benim canım kızım... Komiğim, huysuzum, yengecim, içli içli ağlayanım, büyük üçkağıtçım. Belli ki aşırı eğleneceğim, belli ki öğreteceğim. Belli ki üf neler neler...Dün doğdun şimdi 1 oldun. Seni seviyorum Luna?m" notunu düştü. Anne kızın pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.
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"EMRE İLE ESKİSİ KADAR KAVGA ETMİYORUZ" Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda anne olduktan sonra değişen hayatını şu sözlerle anlatmıştı: "Her şey çok güzel ilerliyor. Isırılıyorum, tekmeleniyorum, saçlarım yolunuyor ama harika bir süreç. Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz."