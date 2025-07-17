Kızı Luna 1 Yaşında

"EMRE İLE ESKİSİ KADAR KAVGA ETMİYORUZ" Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda anne olduktan sonra değişen hayatını şu sözlerle anlatmıştı: "Her şey çok güzel ilerliyor. Isırılıyorum, tekmeleniyorum, saçlarım yolunuyor ama harika bir süreç. Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz."