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Dürziler Kimdir?

Suriye'de yaşayan Dürziler hangi dine mensup? İşte merak edilenler

  1. Dürziler, 11. yüzyılda Mısır?daki Fâtımî halifesi Hakim Biemrillah döneminde ortaya çıkan ve İslamiyet?ten türeyen özgün bir inanca sahip dini topluluktur. Adlarını, bu öğretiyi yaymaya çalışan Hamza bin Ali'nin öğrencisi Muhammed ed-Dürzî'den alırlar. Ancak ilginç bir şekilde, Dürzîler Muhammed ed-Dürzî?yi resmi kurucu olarak kabul etmezler ve öğretilerini Hamza bin Ali'ye dayandırırlar.

    Dürziler, 11. yüzyılda Mısır?daki Fâtımî halifesi Hakim Biemrillah döneminde ortaya çıkan ve İslamiyet?ten türeyen özgün bir inanca sahip dini topluluktur. Adlarını, bu öğretiyi yaymaya çalışan Hamza bin Ali'nin öğrencisi Muhammed ed-Dürzî'den alırlar. Ancak ilginç bir şekilde, Dürzîler Muhammed ed-Dürzî?yi resmi kurucu olarak kabul etmezler ve öğretilerini Hamza bin Ali'ye dayandırırlar.

  2. DÜRZİLER NEYE İNANIR? Dürzilik, İslam?ın Şii mezhebine bağlı İsmaililik kolundan türemiş, zamanla ise kendi içinde felsefi, mistik ve batıni unsurlar taşıyan, tamamen farklı ve gizemli bir dini yapıya dönüşmüştür. İnançları, halk arasında sıklıkla "gizli din" olarak anılır çünkü öğretileri sadece topluluk içindeki inisiye olmuş kişilere açıklanır.

    DÜRZİLER NEYE İNANIR? Dürzilik, İslam?ın Şii mezhebine bağlı İsmaililik kolundan türemiş, zamanla ise kendi içinde felsefi, mistik ve batıni unsurlar taşıyan, tamamen farklı ve gizemli bir dini yapıya dönüşmüştür. İnançları, halk arasında sıklıkla "gizli din" olarak anılır çünkü öğretileri sadece topluluk içindeki inisiye olmuş kişilere açıklanır.

  3. SURİYE'DEKİ DÜRZİLER HANGİ DİNE MENSUP? Suriye?deki Dürziler, Dürzilik adı verilen kendine özgü dini inanca mensuptur. Resmi anlamda Müslüman olarak kabul edilseler de, Dürzilik ne Sünni ne de Şii mezhepleriyle tam olarak örtüşmeyen, bağımsız ve ezoterik bir inanç sistemidir. Dürziler, Allah?a inanmakla birlikte reenkarnasyon (ruh göçü), gizli bilgiye erişim ve sembolik ibadet anlayışı gibi kendilerine has dini görüşlere sahiptir. Suriye'de Dürziler çoğunlukla ülkenin güneybatısında, Suveyda (Süveyda) bölgesinde yaşamaktadır. Bu bölge, ?Cebel el-Dürz? (Dürzi Dağları) olarak da bilinir ve topluluğun tarihsel merkezlerinden biridir. Suriye iç savaşında tarafsız kalmaya çalışan Dürziler, zaman zaman bulundukları bölgeleri korumak için yerel silahlı savunma birlikleri oluşturmuştur.

    SURİYE'DEKİ DÜRZİLER HANGİ DİNE MENSUP? Suriye?deki Dürziler, Dürzilik adı verilen kendine özgü dini inanca mensuptur. Resmi anlamda Müslüman olarak kabul edilseler de, Dürzilik ne Sünni ne de Şii mezhepleriyle tam olarak örtüşmeyen, bağımsız ve ezoterik bir inanç sistemidir. Dürziler, Allah?a inanmakla birlikte reenkarnasyon (ruh göçü), gizli bilgiye erişim ve sembolik ibadet anlayışı gibi kendilerine has dini görüşlere sahiptir. Suriye'de Dürziler çoğunlukla ülkenin güneybatısında, Suveyda (Süveyda) bölgesinde yaşamaktadır. Bu bölge, ?Cebel el-Dürz? (Dürzi Dağları) olarak da bilinir ve topluluğun tarihsel merkezlerinden biridir. Suriye iç savaşında tarafsız kalmaya çalışan Dürziler, zaman zaman bulundukları bölgeleri korumak için yerel silahlı savunma birlikleri oluşturmuştur.

  4. DÜRZİLERİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ Dini ritüelleri ve kutsal metinleri sadece belirli üyeler tarafından bilinir. Bu yüzden Dürziliğin inanç detayları dış dünyaya kapalıdır. Ruhun ölümden sonra başka bir bedende tekrar dünyaya geldiğine inanılır. Dürziler, güçlü aile bağlarına ve iç toplumsal dayanışmaya büyük önem verir. Dürziler yalnızca kendi cemaatlerinden kişilerle evlenebilirler.

    DÜRZİLERİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ Dini ritüelleri ve kutsal metinleri sadece belirli üyeler tarafından bilinir. Bu yüzden Dürziliğin inanç detayları dış dünyaya kapalıdır. Ruhun ölümden sonra başka bir bedende tekrar dünyaya geldiğine inanılır. Dürziler, güçlü aile bağlarına ve iç toplumsal dayanışmaya büyük önem verir. Dürziler yalnızca kendi cemaatlerinden kişilerle evlenebilirler.

17 Temmuz 2025