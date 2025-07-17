Z Kuşağının ''İhtiyar'' Bulduğu Yaş Grubu Açıklandı
Estetik operasyonlardan botoks enjeksiyonlarına kadar birçok kişi, genç kalmak adına çeşitli yöntemlere başvuruyor. Ancak yapılan yeni bir ankete göre, hangi işlemi yaptırırsanız yaptırın, Z kuşağı sizi 35 yaşından itibaren ?yaşlı? olarak görüyor.
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Eğitim platformu EduBirdie tarafından yapılan ankette, 2 bin Gen Z ve genç Y kuşağı (milenyum) katılımcıya ?Yaşlılık ne zaman başlar?? sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre, Gen Z'nin yüzde 22?si 35 yaşın artık ?yaşlılık eşiği? olduğunu düşünüyor.
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Öte yandan milenyum kuşağının yüzde 35?i, gençliğin 40 yaşında sona erdiğini düşünüyor. Z kuşağının en yaşlı üyeleri bu yıl 28 yaşına girerken, ankete katılanların yüzde 3?ü, 27 yaşındaki kişileri bile ?yaşlı? olarak tanımlıyor. Bu, Kylie Jenner, JungKook ve Central Cee gibi genç ünlüleri de kapsıyor.
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Katılımcıların yüzde 6?sı yaşlılığın 30 yaşında başladığını düşünürken, bu yaş grubuna Logan Paul, Megan Thee Stallion ve Post Malone gibi isimler giriyor. Yüzde 13?ü yaşlılığın 35 yaşta başladığını söylerken; yüzde 26?sı 40 yaş, yüzde 21?i 50 yaş ve yüzde 31?i ise 60 yaş ve üzerini yaşlı olarak tanımlıyor. Buna karşılık, milenyum kuşağının yüzde 41?i, 60 yaşına kadar hâlâ ?genç? kalındığını savunuyor.
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Ankette ayrıca katılımcılara ?İnsanlar hangi yaşta çekiciliğini kaybeder?? sorusu da yöneltildi. Milenyum kuşağının yüzde 44?ü ve Z kuşağının yüzde 33?ü, yaşlanmanın otomatik olarak ?çekicilik kaybı? anlamına gelmediğini belirtti. Çekiciliğin sayılarla belirlenemeyeceğini, davranışlarla ilgili olduğunu öne süren katılımcılar, genç gibi giyinmeye çalışmanın ve sürekli partner değiştirmenin çekiciliği öldüren alışkanlıkların başında geldiğini ifade etti. Anket, kısa süre önce yayımlanan bir bilimsel çalışmanın ardından geldi. Berlin Humboldt Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, insanların ?yaşlılık? kavramını geçmişe kıyasla daha geç yaşlarda algıladığı ortaya kondu.