Ayşe Tokyaz Cinayeti: 58 Milyon Liralık Bitcoin İddiası Araştırılıyor

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Katil zanlısı Cemil Koç'un Tokyaz'ı öldürdükten sonra, genç kızın cesedini saklaması için 500 bin liraya bir kişiyi tuttuğu belirlendi. Cinayetten önce ise kendisinden ayrılmak isteyen Tokyaz'ı "Son kez konuşalım." diyerek görüşmeye ikna ettiği de ortaya çıktı.