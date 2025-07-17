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Ayşe Tokyaz Cinayeti: 58 Milyon Liralık Bitcoin İddiası Araştırılıyor

Ayşe Tokyaz cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

  1. Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Katil zanlısı Cemil Koç'un Tokyaz'ı öldürdükten sonra, genç kızın cesedini saklaması için 500 bin liraya bir kişiyi tuttuğu belirlendi. Cinayetten önce ise kendisinden ayrılmak isteyen Tokyaz'ı "Son kez konuşalım." diyerek görüşmeye ikna ettiği de ortaya çıktı.

    Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Katil zanlısı Cemil Koç'un Tokyaz'ı öldürdükten sonra, genç kızın cesedini saklaması için 500 bin liraya bir kişiyi tuttuğu belirlendi. Cinayetten önce ise kendisinden ayrılmak isteyen Tokyaz'ı "Son kez konuşalım." diyerek görüşmeye ikna ettiği de ortaya çıktı.

  2. Eski polis Cemil Koç tasarlayarak öldürme, altı şüpheli ise yardım etme suçundan tutuklandı. Zanlılar valizde ceset olduğunu bilmediklerini öne sürdü. Ancak bu kişilerin cansız bedenini gömmeye cesaret edemeyip, yol kenarına bırakmış olmaları ihtimali üzerinde de duruluyor.

    Eski polis Cemil Koç tasarlayarak öldürme, altı şüpheli ise yardım etme suçundan tutuklandı. Zanlılar valizde ceset olduğunu bilmediklerini öne sürdü. Ancak bu kişilerin cansız bedenini gömmeye cesaret edemeyip, yol kenarına bırakmış olmaları ihtimali üzerinde de duruluyor.

  3. 58 MİLYON LİRALIK BITCOIN İDDİASI 58 milyon liralık bir gelire sahip olduğu öne sürülen Cemil Koç'un bu geliri nasıl elde ettiği de araştırılıyor. Bitcoin üzerinden kazanç sağladığı iddialar arasında.

    58 MİLYON LİRALIK BITCOIN İDDİASI 58 milyon liralık bir gelire sahip olduğu öne sürülen Cemil Koç'un bu geliri nasıl elde ettiği de araştırılıyor. Bitcoin üzerinden kazanç sağladığı iddialar arasında.

  4. SUÇ DOSYASI KABARIK Koç'un suç dosyası ise haylı kabarak. Geçen yıl görevden uzaklaştırılan polis memuru rüşvet ve silah kaçakçılığı ile suçlandı. Öte yandan emniyette hakkında görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, hakaret, kasten yaralama ve uyuşturucudan kaydı var.

    SUÇ DOSYASI KABARIK Koç'un suç dosyası ise haylı kabarak. Geçen yıl görevden uzaklaştırılan polis memuru rüşvet ve silah kaçakçılığı ile suçlandı. Öte yandan emniyette hakkında görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, hakaret, kasten yaralama ve uyuşturucudan kaydı var.

  5. EVİ KIRMIZIYA BOYADI Cinayet Esra Tokyaz'ın kardeşi Ayşe'ye ulaşamayınca polise gitmesiyle ortaya çıkmıştı. Kan izlerini gizlemek için evi kımızıya boyadığı ve bir temizlikçi tuttuğu öne sürülen zanlının durumu gizlemek için eve parfüm sıktığı da ifade ediliyor.

    EVİ KIRMIZIYA BOYADI Cinayet Esra Tokyaz'ın kardeşi Ayşe'ye ulaşamayınca polise gitmesiyle ortaya çıkmıştı. Kan izlerini gizlemek için evi kımızıya boyadığı ve bir temizlikçi tuttuğu öne sürülen zanlının durumu gizlemek için eve parfüm sıktığı da ifade ediliyor.

17 Temmuz 2025