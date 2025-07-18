Bunaltıcı Sıcaklar İçin Ferahlatan Öneriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz
Faizsiz Peşinatsız Ev Sahibi Olun!
Faizsiz Peşinatsız Ev Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Meclis Komisyonu için ilk adım
Meclis Komisyonu için ilk adım
Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi
Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi
MEB LGS raporunu yayımladı
MEB LGS raporunu yayımladı
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye

Bunaltıcı Sıcaklar İçin Ferahlatan Öneriler

İşte bunaltıcı sıcaklarla baş edebilmeniz için öneriler...

  1. Yaz mevsiminin etkisini iyice göstermeye başladığı şu günlerde hava sıcaklığının artması günlük rutinlerinize ket vurabilir. İşte bunu önlemek için yapabilecekleriniz...

    Yaz mevsiminin etkisini iyice göstermeye başladığı şu günlerde hava sıcaklığının artması günlük rutinlerinize ket vurabilir. İşte bunu önlemek için yapabilecekleriniz...

  2. 1- AÇIK RENKLİ VE PAMUKLU GİYSİLER SEÇİN Aşırı sıcaklarda giydiğiniz giysinin rengi ve materyali oldukça önemlidir. Beyaz, ekru, bej gibi açık renkleri tercih etmek güneş ışığının bir kısmını yansıtacaktır. Ayrıca terin emilimi ve buharlaşması için de pamuklu ürünler seçmek rahat etmenizi sağlayacaktır.

    1- AÇIK RENKLİ VE PAMUKLU GİYSİLER SEÇİN Aşırı sıcaklarda giydiğiniz giysinin rengi ve materyali oldukça önemlidir. Beyaz, ekru, bej gibi açık renkleri tercih etmek güneş ışığının bir kısmını yansıtacaktır. Ayrıca terin emilimi ve buharlaşması için de pamuklu ürünler seçmek rahat etmenizi sağlayacaktır.

  3. 2- BOL SU İÇİN Artan sıcaklık nedeniyle vücudunuzda oluşabilecek sıvı kaybını önlemek için bol bol su içmeniz faydalı olacaktır.

    2- BOL SU İÇİN Artan sıcaklık nedeniyle vücudunuzda oluşabilecek sıvı kaybını önlemek için bol bol su içmeniz faydalı olacaktır.

  4. 3- GÜNEŞ KREMİ KULLANIN Yaz kış fark etmeksizin kullanmanız gereken güneş kreminizi gün içinde sık sık tekrarlamak sizi zararlı ışınlara karşı koruyacaktır.

    3- GÜNEŞ KREMİ KULLANIN Yaz kış fark etmeksizin kullanmanız gereken güneş kreminizi gün içinde sık sık tekrarlamak sizi zararlı ışınlara karşı koruyacaktır.

  5. 4- HAFİF YİYECEKLER TERCİH EDİN Yaz aylarında tüketilen yağlı ve hamurlu yiyecekler, aşırı sıcaklarda dengenizi bozabilir. Bu sebeple haşlama, ızgara, buğulama gibi yöntemlerle yemeklerinizi pişirebilirsiniz.

    4- HAFİF YİYECEKLER TERCİH EDİN Yaz aylarında tüketilen yağlı ve hamurlu yiyecekler, aşırı sıcaklarda dengenizi bozabilir. Bu sebeple haşlama, ızgara, buğulama gibi yöntemlerle yemeklerinizi pişirebilirsiniz.

  6. 5- GÖLGELERİ TERCİH EDİN Sıcak havalarda vücudunuzu soğutmak önemlidir. Özellikle dışardaysanız her zaman gölgede kalmayı tercih etmek size iyi gelecektir.

    5- GÖLGELERİ TERCİH EDİN Sıcak havalarda vücudunuzu soğutmak önemlidir. Özellikle dışardaysanız her zaman gölgede kalmayı tercih etmek size iyi gelecektir.

18 Temmuz 2025