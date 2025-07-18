Bunaltıcı Sıcaklar İçin Ferahlatan Öneriler

1- AÇIK RENKLİ VE PAMUKLU GİYSİLER SEÇİN Aşırı sıcaklarda giydiğiniz giysinin rengi ve materyali oldukça önemlidir. Beyaz, ekru, bej gibi açık renkleri tercih etmek güneş ışığının bir kısmını yansıtacaktır. Ayrıca terin emilimi ve buharlaşması için de pamuklu ürünler seçmek rahat etmenizi sağlayacaktır.