Bunaltıcı Sıcaklar İçin Ferahlatan Öneriler
İşte bunaltıcı sıcaklarla baş edebilmeniz için öneriler...
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Yaz mevsiminin etkisini iyice göstermeye başladığı şu günlerde hava sıcaklığının artması günlük rutinlerinize ket vurabilir. İşte bunu önlemek için yapabilecekleriniz...
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1- AÇIK RENKLİ VE PAMUKLU GİYSİLER SEÇİN Aşırı sıcaklarda giydiğiniz giysinin rengi ve materyali oldukça önemlidir. Beyaz, ekru, bej gibi açık renkleri tercih etmek güneş ışığının bir kısmını yansıtacaktır. Ayrıca terin emilimi ve buharlaşması için de pamuklu ürünler seçmek rahat etmenizi sağlayacaktır.
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2- BOL SU İÇİN Artan sıcaklık nedeniyle vücudunuzda oluşabilecek sıvı kaybını önlemek için bol bol su içmeniz faydalı olacaktır.
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3- GÜNEŞ KREMİ KULLANIN Yaz kış fark etmeksizin kullanmanız gereken güneş kreminizi gün içinde sık sık tekrarlamak sizi zararlı ışınlara karşı koruyacaktır.
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4- HAFİF YİYECEKLER TERCİH EDİN Yaz aylarında tüketilen yağlı ve hamurlu yiyecekler, aşırı sıcaklarda dengenizi bozabilir. Bu sebeple haşlama, ızgara, buğulama gibi yöntemlerle yemeklerinizi pişirebilirsiniz.
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5- GÖLGELERİ TERCİH EDİN Sıcak havalarda vücudunuzu soğutmak önemlidir. Özellikle dışardaysanız her zaman gölgede kalmayı tercih etmek size iyi gelecektir.