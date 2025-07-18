Reyting Rekorları Kırıyordu! Uzak Şehir...

Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile tüm dikkatleri üstüne çeken Uzak Şehir'in ilk sezonu büyük bir ilgi ile takip edildi. Yapımını AyNa Yapım?ın üstlendiği Uzak Şehir 2. sezon tarihi heyecanla araştırılmaya başlandı. Peki, Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Kanal D Uzak Şehir 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...