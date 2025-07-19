1 Fincan Kahve Beyni Nasıl Etkiliyor

UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR Çalışmanın başyazarı Prof. Dr. Philipp Thölke, kafeinin toplum genelinde yaygın kullanımı nedeniyle bu tür etkilerin halk sağlığı açısından önem taşıdığını vurguladı. Thölke, "Kafein uykuyu geciktirir ama engellemez. Ancak kafein etkisi altındayken beyin ve uyku yapısı da bundan etkilenir" dedi. Araştırmacılar ayrıca, kafein tüketiminin beyin sinyallerini daha rastgele hale getirdiğini ve beynin 'kritik' diye tanımlanan, daha uyarılabilir bir duruma geçtiğini belirledi.