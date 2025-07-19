Yıllar Sonra Yeniden
Oyuncu Mehmet Ali TO anları Petekkaya paylaştı.
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"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde Ali ve Cemile karakterlerini canlandıran Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl, uzun bir aradan sonra aynı projede buluşuyor.
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12 SENE SONRA AYNI PROJEDE İkili, 12 yıl sonra "Al Beni Baba" adlı filmde yeniden kamera karşısına geçecek.
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Çekim öncesi bir araya gelen ünlü oyuncuların ilk karşılaştığı anı Erkan Petekkaya paylaştı.
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"ÇEKİMLER PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR" Ünlü oyuncu, Bingöl ile birbirlerine sarıldıkları anı "Sevgili Ayça ile tekrar birlikte çalışacağımızı öğrendikten sonra şirkette ilk karşılaşmamız hayırlısıyla pazar günü çekimlerimiz başlıyor" notuyla yayınladı.
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BİNGÖL KAYITSIZ KALAMADI Bu paylaşıma kayıtsız kalamayan Ayça Bingöl ise kalp emojisiyle birlikte "Ya" diye karşılık verdi.
19 Temmuz 2025