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Yıllar Sonra Yeniden

Oyuncu Mehmet Ali TO anları Petekkaya paylaştı.

  1. "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde Ali ve Cemile karakterlerini canlandıran Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl, uzun bir aradan sonra aynı projede buluşuyor.

    "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde Ali ve Cemile karakterlerini canlandıran Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl, uzun bir aradan sonra aynı projede buluşuyor.

  2. 12 SENE SONRA AYNI PROJEDE İkili, 12 yıl sonra "Al Beni Baba" adlı filmde yeniden kamera karşısına geçecek.

    12 SENE SONRA AYNI PROJEDE İkili, 12 yıl sonra "Al Beni Baba" adlı filmde yeniden kamera karşısına geçecek.

  3. Çekim öncesi bir araya gelen ünlü oyuncuların ilk karşılaştığı anı Erkan Petekkaya paylaştı.

    Çekim öncesi bir araya gelen ünlü oyuncuların ilk karşılaştığı anı Erkan Petekkaya paylaştı.

  4. "ÇEKİMLER PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR" Ünlü oyuncu, Bingöl ile birbirlerine sarıldıkları anı "Sevgili Ayça ile tekrar birlikte çalışacağımızı öğrendikten sonra şirkette ilk karşılaşmamız hayırlısıyla pazar günü çekimlerimiz başlıyor" notuyla yayınladı.

    "ÇEKİMLER PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR" Ünlü oyuncu, Bingöl ile birbirlerine sarıldıkları anı "Sevgili Ayça ile tekrar birlikte çalışacağımızı öğrendikten sonra şirkette ilk karşılaşmamız hayırlısıyla pazar günü çekimlerimiz başlıyor" notuyla yayınladı.

  5. BİNGÖL KAYITSIZ KALAMADI Bu paylaşıma kayıtsız kalamayan Ayça Bingöl ise kalp emojisiyle birlikte "Ya" diye karşılık verdi.

    BİNGÖL KAYITSIZ KALAMADI Bu paylaşıma kayıtsız kalamayan Ayça Bingöl ise kalp emojisiyle birlikte "Ya" diye karşılık verdi.

19 Temmuz 2025