Star TV'nin Merakla Beklenen Yeni Dizisi Çarpıntı'dan İlk Kare
OGM Pictures imzalı Çarpıntı dizisi için hazırlıklar sürüyor. Star TV'de yayınlanacak yeni dizinin oyuncularından ilk kare geldi.
-
Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden biri olan Çarpıntı için hazırlıkları sürüyor.
-
Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Kerem Bürsin ve Deniz Çakır'ın paylaştığı diziden ilk kare geldi.
-
"İKİ ANNE ORTASINDA BİR KALP" Haftaya çekimleri başlayacak olan Çarpıntı dizisinin yıldızları Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır ve Lizge Cömert buluştu. Ünlü oyuncuların fotoğrafını OGM Pictures "İki anne ortasında bir kalp, tek çarpıntı!" notuyla paylaştı.
-
Kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın yaşam öyküsünü merkezine alan dizi, iki farklı sosyal çevreden gelen ailenin trajik bir olayla kesişen hayatlarını konu ediyor.
-
Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice?nin senaryosunu kaleme aldığı Çarpıntı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin oturacak. Çarpıntı çok yakında Star TV'de...