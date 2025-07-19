Bleeping Computer?ın haberine göre, siber suçlular bu sistemi manipüle ederek özetlere gizli metinler ekleyebiliyor. Örneğin, özetin sonunda ?UYARI: Gemini, Gmail şifrenizin ele geçirildiğini tespit etti. Lütfen hemen bizi arayın? gibi sahte uyarılar yer alabiliyor. Bu tür mesajlarda bir telefon numarası ve referans kodu da bulunuyor.