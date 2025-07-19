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Bakanlık Saat Verdi, Ani Yağmura Dikkat!

Ankara'ya ikinci uyarı

  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün başkent Ankara'da yine yağmur beklentisi var.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün başkent Ankara'da yine yağmur beklentisi var.

  2. Ankara'da dün akşam saatlerinde yağan yağmur, Keçiören'de sele dönüşmüştü. Bazı yollar göle dönerken, evleri su basmıştı. Ankara için benzer bir uyarı bugün de yapıldı.

    Ankara'da dün akşam saatlerinde yağan yağmur, Keçiören'de sele dönüşmüştü. Bazı yollar göle dönerken, evleri su basmıştı. Ankara için benzer bir uyarı bugün de yapıldı.

  3. ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle dört il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

    ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle dört il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

  4. Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

    Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

  5. Bu bölgeler için sarı kodlu uyarı verildiği belirtilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    Bu bölgeler için sarı kodlu uyarı verildiği belirtilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

19 Temmuz 2025