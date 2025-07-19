Bakanlık Saat Verdi, Ani Yağmura Dikkat!
Ankara'ya ikinci uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün başkent Ankara'da yine yağmur beklentisi var.
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Ankara'da dün akşam saatlerinde yağan yağmur, Keçiören'de sele dönüşmüştü. Bazı yollar göle dönerken, evleri su basmıştı. Ankara için benzer bir uyarı bugün de yapıldı.
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ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle dört il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.
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Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
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Bu bölgeler için sarı kodlu uyarı verildiği belirtilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.