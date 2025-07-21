Tarihin en büyük bataryalı cep telefonu yolda

Şimdiye kadar 10.000 mAh bataryalı telefonlar genellikle kalın, hantal ve sınırlı sayıda kullanıcıya hitap eden cihazlardı. Ancak sızan bilgilere göre, bu yeni model hem günlük kullanıma uygun incelikte olacak hem de bu dev bataryayı taşıyacak şekilde tasarlanıyor. Cihazın kalınlığı 10 mm?nin altında kalacak şekilde optimize ediliyor.