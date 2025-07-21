Tarihin En Büyük Bataryalı Cep Telefonu Yolda
Tarihin en büyük bataryalı cep telefonu yolda
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Akıllı telefonlarda büyük batarya dönemi yeni bir boyuta taşınıyor. 2026?da piyasaya sürülmesi beklenen bir model, 10.000 mAh kapasiteli bataryasıyla bu alanda dünyada bir ilki temsil edecek.
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Şimdiye kadar 10.000 mAh bataryalı telefonlar genellikle kalın, hantal ve sınırlı sayıda kullanıcıya hitap eden cihazlardı. Ancak sızan bilgilere göre, bu yeni model hem günlük kullanıma uygun incelikte olacak hem de bu dev bataryayı taşıyacak şekilde tasarlanıyor. Cihazın kalınlığı 10 mm?nin altında kalacak şekilde optimize ediliyor.
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Henüz üretici firmayla ilgili kesin bilgiler paylaşılmasa da projenin Asya merkezli tanınmış bir üreticiye ait olduğu tahmin ediliyor. Cihazın yalnızca batarya kapasitesiyle değil, aynı zamanda daha uzun ekran süresi ve düşük ısınma değerleriyle de fark yaratması bekleniyor.
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Bu gelişme, özellikle yoğun mobil kullanım yapanlar ve gün boyu priz aramak istemeyen kullanıcılar için heyecan verici bir yenilik olarak görülüyor. Lansmanın 2026 yılı içerisinde yapılması planlanıyor.