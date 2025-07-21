Bunama Riskini Artıran 2 Faktör

"BÜTÜNSEL YAKLAŞIM ŞART" Araştırmacılar, hem işitme kaybı hem de sosyal faktörlerin birlikte ele alınarak yaşlılıkta bilişsel işlevlerin korunmasına katkı sağlanabileceğini belirtiyor. Bu da yalnızca fiziksel değil, psikososyal destekleri de içeren bütünsel bir yaklaşımın önemini gündeme getiriyor. Alzheimer's Research UK?den Dr. Isolde Radford da araştırma bulgularına ilişkin yaptığı açıklamada, ?İşitme kaybının doğrudan demansa mı yol açtığı, yoksa başka sağlık sorunları üzerinden mi riski artırdığı henüz kesin değil. Ancak şunu biliyoruz ki işitme kaybı da demans da yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası değil? ifadelerini kullandı. Dr. Radford, işitme kaybının erken tespit edilmesinin ve uygun müdahalelerle (örneğin işitme cihazı kullanımı) desteklenmesinin, demans riskini azaltmaya katkı sağlayabileceğini vurguladı.