Gonca Vuslateri Ailesiyle Tatilde
Yaz bir şekilde geçiyor
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"Canım Ailem", "Yalan Dünya", ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' gibi yapımlarla tanınan Gonca Vuslateri, Mart 2024'te Levent Yaşar ile dünyaevine girmişti.
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38 yaşındaki ünlü isim, 26 Nisan tarihinde de kızı Asya Mone'ye kavuşmuştu.
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Doğumdan kısa bir süre sonra "Leyla: Hayat? Aşk? Adalet..." adlı diziyle ekranlara dönen Gonca Vuslateri, havaların ısınmasıyla tatile çıktı.
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AİLE TATİLİ Eşi Levent Yaşar ve 1 yaşındaki kızı Asya Mone ile Antalya'ya giden ünlü isim, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
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Gonca Vuslateri, paylaşımına "Tatilim... İçimdeki Eartha Kitt plakları, kızım, sevgilim, harika tatilim. Yaz bir şekilde yaşanıyor. Dünya dönmeye devam ediyor" notunu düştü.
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"EVLAT BAŞKADIR" Ünlü oyuncu, sözlerine "Bu sıra içimdeki cümlelerden biri: Korkunun bana gösterdiği kadar değil, Asya?nın bana hissettirdiği kadar gerçek var. Evlat başkadır" diye devam etti.
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Vuslateri'nin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken; Minik Asya Mone'nin bir hayli büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.