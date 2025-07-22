Kalp Hastalığının Sessiz Sinyali
3 saniyelik testle kalp sağlığınızı kontrol edin
-
3 SANİYELİK KALP TESTİ DİKKAT ÇEKİYOR Kalp sağlığına dair son dönemde dikkat çeken yöntemlerden biri, sabahları uyanır uyanmaz yapılan kısa bir egzersiz testi. Uyanır uyanmaz yatağa oturun. Her iki kolunuzu başınızın üzerine kaldırın. 3 saniye bu pozisyonda bekleyin. Dikkat edilmesi gereken belirtiler: Göğüste sıkışma hissi Parmaklarda uyuşma Ani yorgunluk veya baş dönmesi
-
Bu belirtilerden biri dahi hissedilirse, dolaşım sorunlarına işaret edebileceği ve bir uzman görüşü alınması gerektiği belirtiliyor.
-
Uzmanlar, sadece test değil, günlük yaşamda fark edilebilecek bazı belirtilerin de ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor:
-
1. GÖĞÜS AĞRISI VE SIKIŞMA Kalp tıkanıklığının en yaygın işareti olan bu ağrı, göğüste baskı, ağırlık ya da sanki bir ?fil oturuyormuş? hissi şeklinde tanımlanıyor. Fiziksel aktivite veya stres sırasında ortaya çıkan ve dinlenince geçen bu ağrıya anjina adı veriliyor.
-
2. ÇENEYE, KOLA, BOYNA YAYILAN AĞRI Kalp ağrısı her zaman göğüsle sınırlı kalmayabilir. Sol kol, çene, boyun, omuz, sırt ya da mide üst kısmına yayılan ağrı da kalp kaynaklı olabilir. Bu, kalp ve bu bölgelerdeki sinirlerin ortak ağ yolakları paylaşmasından kaynaklanıyor.
-
3. NEFES DARLIĞI VE AŞIRI YORGUNLUK Özellikle efor sarf edildiğinde ya da stres altındayken gelişen nefes darlığı, kalbin yeterince oksijenli kan pompalayamamasının belirtisi olabilir. Günlük aktivitelerde bile hissedilen yorgunluk ve halsizlik de kalp kasının yetersiz çalıştığına işaret edebilir. Kalp rahatsızlıklarının sinsi seyredebildiğini hatırlatan uzmanlar, bu tür belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle genç yaşta görülen vakaların artışı, kalp sağlığına yönelik farkındalığın artırılmasını zorunlu kılıyor. Belirtileri fark ettiğiniz anda bir kardiyoloji uzmanına başvurmanız hayati önem taşıyor.