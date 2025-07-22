'Bana Düşman Olan Sensin'
Bahar Şahin-Mine Tugay tartışmasına Sera Kutlubey de dahil oldu
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Bir süredir ekranlardan uzak olan Bahar Şahin, katıldığı YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
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YILLAR SONRAKİ İTİRAFI GÜNDEM OLDU Şahin, yıllar önce birlikte rol aldığı kadın meslektaşı tarafından sistematik şekilde psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi.
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Ünlü oyuncunun kast ettiği kişinin Zalim İstanbul dizisinde birlikte rol aldığı Mine Tugay olduğu iddia edildi.
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"İTHAM EDİLMİŞİM" Bunun üzerine sessizliğini bozan Mine Tugay, "Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümlelerle itham edilmişim. Arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Gerçekleri net hatırlamakla birlikte, asla söylemediğim şeylerle suçlanmayı biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle, bu açıklamanın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz; kimseyi kırmadan, üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
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KUTLUBEY'DEN TUGAY'A DESTEK Mine Tugay?a ilk destek yine aynı yapımda rol alan Sera Kutlubey?den geldi.
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"KALBİNİ BİLİYORUM" Kutlubey, paylaşımında, "Yıllardır tanıyorum, içini biliyorum. Kalbini biliyorum. Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine de şahidim. Çok seviliyorsun" ifadelerini kullandı.
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"NE DİYECEĞİMİ BİLEMEDİM" Bunun üzerine Bahar Şahin de ?Sen değil miydin, aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze?ye anlatıp; iş yapımcıya gittiğinde, ?Kesin Bahar laf taşımıştır? diye beni suçlayan? Ya da sevgilinden ayrılır ayrılmaz, benim erkek arkadaşımla reji evindeki paydos kutlamasında öpüşüp, sonra da ?çok sarhoştum? diyerek geçiştiren? Bunca yaptığın şeye rağmen bir de bana düşman olan sensin. Ne diyeceğimi bilemedim açıkçası" ifadelerini kullandı.