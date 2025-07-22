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FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de Ne Zaman Çıkacak?

EA SPORTS FC 26 ne kadar, kaç TL? Türkçe spiker eşliğinde FC 26

  1. Heyecanla beklenen FC26 için tarih ve fiyatlar belli oldu. Oyuncuların taleplerinin de dikkate alındığı bu yeni sürümde ultimete sürümlü kullanıcılar oyunu 7 gün öncesinden deneyimleyebilecek. Öte yandan eski adıyla FIFA 26 yani FC26'nın sistem gereksinimkeri duyuruldu. İşte, FC26 satış fiyatı ve çıkacağı platformlar...

    Heyecanla beklenen FC26 için tarih ve fiyatlar belli oldu. Oyuncuların taleplerinin de dikkate alındığı bu yeni sürümde ultimete sürümlü kullanıcılar oyunu 7 gün öncesinden deneyimleyebilecek. Öte yandan eski adıyla FIFA 26 yani FC26'nın sistem gereksinimkeri duyuruldu. İşte, FC26 satış fiyatı ve çıkacağı platformlar...

  2. FC26 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR? EA Sports FC 26, 26 Eylül günü çıkıyor. Fakat Ultimate Edition satın alan kullanıcılar 7 gün erkenden yani 19 Eylül'de oyunun keyfini çıkarabilecekler.

    FC26 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR? EA Sports FC 26, 26 Eylül günü çıkıyor. Fakat Ultimate Edition satın alan kullanıcılar 7 gün erkenden yani 19 Eylül'de oyunun keyfini çıkarabilecekler.

  3. FC26; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch gibi platformlarda olacak.

    FC26; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch gibi platformlarda olacak.

  4. ÇAPRAZ OYNAMA OLACAK MI? Yeni sürümde çapraz oynama özelliği olamayacak. Yani konsol oyuncuları sadece konsol oyuncularıyla oynayabilecek ve PC oyuncuları da sadece PC oyuncularıyla oynayabilecek.

    ÇAPRAZ OYNAMA OLACAK MI? Yeni sürümde çapraz oynama özelliği olamayacak. Yani konsol oyuncuları sadece konsol oyuncularıyla oynayabilecek ve PC oyuncuları da sadece PC oyuncularıyla oynayabilecek.

  5. FC 26 FİYATI 2025 Steam PC Standard 69,99 Dolar Steam PC Ultimate 99,99 Dolar Epic Store PC Standard 2.599 TL Epic Store PC Ultimate 3.599 TL PlayStation Standard 2.899 TL PlayStation Ultimate 3.999 TL Xbox Standard 69,99 Dolar Xbox Ultimate 99,99 Dolar Nintendo Switch 1 Standard 59,99 Dolar Nintendo Switch 1 Ultimate 79,99 Dolar Nintendo Switch 2 Standard 69,99 Dolar Nintendo Switch 2 Ultimate 89,99 Dolar

    FC 26 FİYATI 2025 Steam PC Standard 69,99 Dolar Steam PC Ultimate 99,99 Dolar Epic Store PC Standard 2.599 TL Epic Store PC Ultimate 3.599 TL PlayStation Standard 2.899 TL PlayStation Ultimate 3.999 TL Xbox Standard 69,99 Dolar Xbox Ultimate 99,99 Dolar Nintendo Switch 1 Standard 59,99 Dolar Nintendo Switch 1 Ultimate 79,99 Dolar Nintendo Switch 2 Standard 69,99 Dolar Nintendo Switch 2 Ultimate 89,99 Dolar

  6. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (MİNİMUM) İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update). İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600 İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600k RAM: 8GB Ekran Kartı (AMD): RX 570 Ekran Kartı (Nvidia): GTX 1050 Ti DirectX: 12 Online Bağlantı Gereksinimi: 512kbps Depolama Alanı: 100 GB

    SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (MİNİMUM) İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update). İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600 İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600k RAM: 8GB Ekran Kartı (AMD): RX 570 Ekran Kartı (Nvidia): GTX 1050 Ti DirectX: 12 Online Bağlantı Gereksinimi: 512kbps Depolama Alanı: 100 GB

22 Temmuz 2025