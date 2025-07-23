İki Kahin, Tek Kehanet: 2025 ?Dönüm Noktası? Olacak

Özel Üniversite Ücretlerine Yüzde 80'e Varan Zam!
Özel Üniversite Ücretlerine Yüzde 80'e Varan Zam!
Altın Yükselişini Sürdürüyor! Kilogramı 4,5 Milyon Lirayı Aştı
Altın Yükselişini Sürdürüyor! Kilogramı 4,5 Milyon Lirayı Aştı
2025-ÖZYES başvuruları başladı
2025-ÖZYES başvuruları başladı
Bulgaristan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı Sağladı
Bulgaristan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı Sağladı
Güvensiz Ürünlere 24,2 Milyon TL Ceza: Bakanlık Uyardı
Güvensiz Ürünlere 24,2 Milyon TL Ceza: Bakanlık Uyardı
MEB 'Denklik Kılavuzu 2025'i' Yayımladı
MEB 'Denklik Kılavuzu 2025'i' Yayımladı
Sigara Bırakma Polikliniklerinde Başvuru Oranları Yükseldi
Sigara Bırakma Polikliniklerinde Başvuru Oranları Yükseldi
Orman Yangınları Kontrol Altında: İzmir, Sakarya ve Eskişehir
Orman Yangınları Kontrol Altında: İzmir, Sakarya ve Eskişehir
TYT Matematikte 305 bin öğrenci sıfır çekti!
TYT Matematikte 305 bin öğrenci sıfır çekti!
Tüketici güven endeksi Temmuzda düştü
Tüketici güven endeksi Temmuzda düştü
Aylık Ortalama Kazancı En Yüksek Bölümler
Aylık Ortalama Kazancı En Yüksek Bölümler
Yüksek Sesi Şikayet Etti, Engelli Kadına 5 Kişi Saldırdı
Yüksek Sesi Şikayet Etti, Engelli Kadına 5 Kişi Saldırdı
Erdoğan: Erzurum Kongresi Milli Birliğimizin Temelidir
Erdoğan: Erzurum Kongresi Milli Birliğimizin Temelidir
Yabancı İşçi Sınırdışı Masrafları Artık İşverene Yüklenecek
Yabancı İşçi Sınırdışı Masrafları Artık İşverene Yüklenecek
Çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Meclis tatile girdi: Vekil istifaları peş peşe geldi
Meclis tatile girdi: Vekil istifaları peş peşe geldi
Temmuz ayı faiz kararı yarın açıklanacak
Temmuz ayı faiz kararı yarın açıklanacak
Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza
Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza
Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi
Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi
Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün
Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor

İki Kahin, Tek Kehanet: 2025 ?Dönüm Noktası? Olacak

Baba Vanga ve ?Yaşayan Nostradamus? olarak bilinen Brezilyalı kahin Salomé?nin kehanetleri, 2025 yılının bir ?dönüm noktası? olacağı konusunda birleşiyor.

  1. Baba Vanga isimli kahin, yaklaşık 30 sene önce hayatını kaybetmiş olmasına karşın yaşadığı dönemde bulunduğu kehanetler bugün hâlâ konuşulmaya devam ediyor. İngiliz basınına yansıyan bir habere göre, hem Baba Vanga hem de ?Yaşayan Nostradamus? olarak bilinen Brezilyalı Athos Salomé?nin kehanetleri 2025 yılının ?dönüm noktası? olacağı yönünde. Mirror gazetesinin haberine göre, her iki isim de neredeyse 7 ayını geride bıraktığımız bu sene içinde, ?dünya dışı? ya da ?uzaylı? faaliyetleri konusunda çığır açıcı bir an yaşanacağı öngörüsünde bulundu.

    Baba Vanga isimli kahin, yaklaşık 30 sene önce hayatını kaybetmiş olmasına karşın yaşadığı dönemde bulunduğu kehanetler bugün hâlâ konuşulmaya devam ediyor. İngiliz basınına yansıyan bir habere göre, hem Baba Vanga hem de ?Yaşayan Nostradamus? olarak bilinen Brezilyalı Athos Salomé?nin kehanetleri 2025 yılının ?dönüm noktası? olacağı yönünde. Mirror gazetesinin haberine göre, her iki isim de neredeyse 7 ayını geride bıraktığımız bu sene içinde, ?dünya dışı? ya da ?uzaylı? faaliyetleri konusunda çığır açıcı bir an yaşanacağı öngörüsünde bulundu.

  2. BABA VANGA "SPOR ETKİNLİĞİ" DEDİ 1996 yılında 84 yaşında hayatını kaybeden görme engelli Bulgar kahin Baba Vanga, dünyanın ?büyük bir spor etkinliği? sırasında dünya dışı yaşam ile iletişim kuracağı tahmininde bulunmuştu. Mirror?a göre, bu açıdan yaklaşan bir dizi spor etkinliği var. Kadınlar Euro finali, Kadınlar Rugby Dünya Kupası ve Formula 1 yarışları bunlardan sadece birkaçı.

    BABA VANGA "SPOR ETKİNLİĞİ" DEDİ 1996 yılında 84 yaşında hayatını kaybeden görme engelli Bulgar kahin Baba Vanga, dünyanın ?büyük bir spor etkinliği? sırasında dünya dışı yaşam ile iletişim kuracağı tahmininde bulunmuştu. Mirror?a göre, bu açıdan yaklaşan bir dizi spor etkinliği var. Kadınlar Euro finali, Kadınlar Rugby Dünya Kupası ve Formula 1 yarışları bunlardan sadece birkaçı.

  3. BREZİLYALI "JAMES WEBB"E İŞARET ETTİ 38 yaşındaki Salomé?ye göre ise dünya, dünya dışı yaşamı James Webb teleskobu sayesinde keşfedecek. 2021 yılında yılbaşında kullanıma başlanan teleskop, NASA?ya göre ?uzayı incelemek için oluşturulmuş en geniş, en güçlü ve en kompleks teleskop? olma özelliği taşıyor.

    BREZİLYALI "JAMES WEBB"E İŞARET ETTİ 38 yaşındaki Salomé?ye göre ise dünya, dünya dışı yaşamı James Webb teleskobu sayesinde keşfedecek. 2021 yılında yılbaşında kullanıma başlanan teleskop, NASA?ya göre ?uzayı incelemek için oluşturulmuş en geniş, en güçlü ve en kompleks teleskop? olma özelliği taşıyor.

  4. ?GERÇEK OLURSA DEVRİM YARATIR? Salomé, Femail?a yaptığı açıklamada, ?ABD gibi hükümetler UFO belgelerinin gizliliğini kaldırırken, James Webb teleskobu sayesinde insanlık dünya dışı yaşamın varlığına sonunda bir yanıt bulabilir? ifadelerini kullandı. ?Yaşayan Nostradamus? gerçek olması halinde ?bu keşiflerin insanların hem içinde var olduğu evren hem de kendileri konusundaki görüşlerinde devrim yaratabileceğini? anlattı.

    ?GERÇEK OLURSA DEVRİM YARATIR? Salomé, Femail?a yaptığı açıklamada, ?ABD gibi hükümetler UFO belgelerinin gizliliğini kaldırırken, James Webb teleskobu sayesinde insanlık dünya dışı yaşamın varlığına sonunda bir yanıt bulabilir? ifadelerini kullandı. ?Yaşayan Nostradamus? gerçek olması halinde ?bu keşiflerin insanların hem içinde var olduğu evren hem de kendileri konusundaki görüşlerinde devrim yaratabileceğini? anlattı.

  5. "TIPTA DA ÇIĞIR AÇICI GELİŞMELER OLABİLİR" Öte yandan, Baba Vanga?nın tahminleri arasında bu sene medikal teknoloji alanında çığır açıcı gelişmelerin yaşanması da var. Kahin, bu gelişmenin ?laboratuvarda geliştirilmiş insan organları? yolu ile olabileceğine işaret etmişti. Vanga, bu sene ayrıca birden fazla deprem ve Avrupa?da yıkıcı bir çatışma kehanetinde bulunmuştu. Vanga ?Rusya?nın sadece hayatta kalmayıp dünyaya egemen olacağını? da savunmuştu.

    "TIPTA DA ÇIĞIR AÇICI GELİŞMELER OLABİLİR" Öte yandan, Baba Vanga?nın tahminleri arasında bu sene medikal teknoloji alanında çığır açıcı gelişmelerin yaşanması da var. Kahin, bu gelişmenin ?laboratuvarda geliştirilmiş insan organları? yolu ile olabileceğine işaret etmişti. Vanga, bu sene ayrıca birden fazla deprem ve Avrupa?da yıkıcı bir çatışma kehanetinde bulunmuştu. Vanga ?Rusya?nın sadece hayatta kalmayıp dünyaya egemen olacağını? da savunmuştu.

  6. "YA DEVRİM YA FELAKET" Salomé?ye göre ise 2025 yılı aynı zamanda ?insanlığın teknolojinin kontrolünü kaybedebileceği? yıl olabilir. Brezilyalı isme göre, yapay zeka, kuantum bilgisayarları ve tıp alanındaki gelişmeler ya ileri doğru atılmış devrim niteliğinde bir adım ya da bir felaket olacak. Bu ise 2025 yılını bir ?dönüm noktası? haline getiriyor.

    "YA DEVRİM YA FELAKET" Salomé?ye göre ise 2025 yılı aynı zamanda ?insanlığın teknolojinin kontrolünü kaybedebileceği? yıl olabilir. Brezilyalı isme göre, yapay zeka, kuantum bilgisayarları ve tıp alanındaki gelişmeler ya ileri doğru atılmış devrim niteliğinde bir adım ya da bir felaket olacak. Bu ise 2025 yılını bir ?dönüm noktası? haline getiriyor.

23 Temmuz 2025