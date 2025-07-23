İki Kahin, Tek Kehanet: 2025 ?Dönüm Noktası? Olacak
Baba Vanga ve ?Yaşayan Nostradamus? olarak bilinen Brezilyalı kahin Salomé?nin kehanetleri, 2025 yılının bir ?dönüm noktası? olacağı konusunda birleşiyor.
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Baba Vanga isimli kahin, yaklaşık 30 sene önce hayatını kaybetmiş olmasına karşın yaşadığı dönemde bulunduğu kehanetler bugün hâlâ konuşulmaya devam ediyor. İngiliz basınına yansıyan bir habere göre, hem Baba Vanga hem de ?Yaşayan Nostradamus? olarak bilinen Brezilyalı Athos Salomé?nin kehanetleri 2025 yılının ?dönüm noktası? olacağı yönünde. Mirror gazetesinin haberine göre, her iki isim de neredeyse 7 ayını geride bıraktığımız bu sene içinde, ?dünya dışı? ya da ?uzaylı? faaliyetleri konusunda çığır açıcı bir an yaşanacağı öngörüsünde bulundu.
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BABA VANGA "SPOR ETKİNLİĞİ" DEDİ 1996 yılında 84 yaşında hayatını kaybeden görme engelli Bulgar kahin Baba Vanga, dünyanın ?büyük bir spor etkinliği? sırasında dünya dışı yaşam ile iletişim kuracağı tahmininde bulunmuştu. Mirror?a göre, bu açıdan yaklaşan bir dizi spor etkinliği var. Kadınlar Euro finali, Kadınlar Rugby Dünya Kupası ve Formula 1 yarışları bunlardan sadece birkaçı.
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BREZİLYALI "JAMES WEBB"E İŞARET ETTİ 38 yaşındaki Salomé?ye göre ise dünya, dünya dışı yaşamı James Webb teleskobu sayesinde keşfedecek. 2021 yılında yılbaşında kullanıma başlanan teleskop, NASA?ya göre ?uzayı incelemek için oluşturulmuş en geniş, en güçlü ve en kompleks teleskop? olma özelliği taşıyor.
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?GERÇEK OLURSA DEVRİM YARATIR? Salomé, Femail?a yaptığı açıklamada, ?ABD gibi hükümetler UFO belgelerinin gizliliğini kaldırırken, James Webb teleskobu sayesinde insanlık dünya dışı yaşamın varlığına sonunda bir yanıt bulabilir? ifadelerini kullandı. ?Yaşayan Nostradamus? gerçek olması halinde ?bu keşiflerin insanların hem içinde var olduğu evren hem de kendileri konusundaki görüşlerinde devrim yaratabileceğini? anlattı.
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"TIPTA DA ÇIĞIR AÇICI GELİŞMELER OLABİLİR" Öte yandan, Baba Vanga?nın tahminleri arasında bu sene medikal teknoloji alanında çığır açıcı gelişmelerin yaşanması da var. Kahin, bu gelişmenin ?laboratuvarda geliştirilmiş insan organları? yolu ile olabileceğine işaret etmişti. Vanga, bu sene ayrıca birden fazla deprem ve Avrupa?da yıkıcı bir çatışma kehanetinde bulunmuştu. Vanga ?Rusya?nın sadece hayatta kalmayıp dünyaya egemen olacağını? da savunmuştu.
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"YA DEVRİM YA FELAKET" Salomé?ye göre ise 2025 yılı aynı zamanda ?insanlığın teknolojinin kontrolünü kaybedebileceği? yıl olabilir. Brezilyalı isme göre, yapay zeka, kuantum bilgisayarları ve tıp alanındaki gelişmeler ya ileri doğru atılmış devrim niteliğinde bir adım ya da bir felaket olacak. Bu ise 2025 yılını bir ?dönüm noktası? haline getiriyor.