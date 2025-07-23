İki Kahin, Tek Kehanet: 2025 ?Dönüm Noktası? Olacak

Baba Vanga isimli kahin, yaklaşık 30 sene önce hayatını kaybetmiş olmasına karşın yaşadığı dönemde bulunduğu kehanetler bugün hâlâ konuşulmaya devam ediyor. İngiliz basınına yansıyan bir habere göre, hem Baba Vanga hem de ?Yaşayan Nostradamus? olarak bilinen Brezilyalı Athos Salomé?nin kehanetleri 2025 yılının ?dönüm noktası? olacağı yönünde. Mirror gazetesinin haberine göre, her iki isim de neredeyse 7 ayını geride bıraktığımız bu sene içinde, ?dünya dışı? ya da ?uzaylı? faaliyetleri konusunda çığır açıcı bir an yaşanacağı öngörüsünde bulundu.