Fıstık Ezmesini Yatmadan 2 Saat Önce 1 Kaşık Tüketmek Yeter
İyi uyumanıza yardımcı olabilir:
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DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Kunal Sood, yatmadan önce bir kaşık fıstık ezmesi yemenin uyku kalitesini artırabileceğini iddia etti. Ancak, bilimsel araştırmalar bu iddiayı desteklerken, her birey için uygun olup olmadığı tartışmalı.
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Fıstık ezmesi, sağlık açısından birçok fayda sunduğu bilinen bir besin maddesi. Ancak son zamanlarda, bazı uzmanlar ve sosyal medya kullanıcıları, yatmadan önce bir kaşık fıstık ezmesi yemenin uyku kalitesini artırabileceğini öne sürüyor. Bu iddia, özellikle sosyal medya platformu TikTok'ta büyük ilgi gördü. Dr. Kunal Sood, fıstık ezmesinin içeriğindeki triptofan amino asidinin, uykuya yardımcı olabileceğini açıkladı. Triptofan, serotonin üretimi için hayati önem taşıyan bir bileşiktir ve beynin sakinleşmesine yardımcı olabilir. Dr. Sood'a göre, bu mekanizma sayesinde fıstık ezmesi uyku kalitesini iyileştirebilir.
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SAĞLIKLI YAĞLAR VE MAGNEZYUM Fıstık ezmesinin aynı zamanda sağlıklı yağlar bakımından da zengin olduğunu belirten Dr. Sood, bu yağların kan şekeri seviyelerindeki ani yükselmeleri engelleyerek gece boyunca uyanmayı önleyebileceğini vurguladı. Ayrıca, içerdiği magnezyumun rahatlatıcı etkisi sayesinde uykuya geçişi kolaylaştırabileceğini söyledi. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ÇELİŞKİLİ Ancak, 2024'te yapılan bir araştırma, fıstık ezmesinin uyku üzerinde beklenen olumlu etkiyi sağlamadığını gösterdi. Araştırmaya katılan 40 itfaiyeci, vardiya çalışmaları nedeniyle uyku bozukluğu yaşıyorlardı ve fıstık ezmesinin onlarda herhangi bir iyileşme sağlamadığı belirlendi. Ancak bu sonuç, genel bir kitle için geçerli olmayabilir; araştırmanın denek grubu, uyku problemleri yaşayan özel bir topluluktan oluşuyordu.
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Dr. Sood'un iddialarına benzer açıklamalar, TikTok'ta da geniş yankı bulmuş durumda. 29 yaşındaki Kat Eilonwy, iki yıl önce paylaştığı bir videoda yatmadan önce fıstık ezmesi yemenin uykuya yardımcı olduğunu belirtmişti. Videoya 1,8 milyon kez izlenme ve çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılar, bu basit alışkanlığın onları daha rahat bir şekilde uykuya geçirebildiğini belirtti.
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Bir TikTok kullanıcısı, "Yatmadan önce bir kaşık fıstık ezmesi yemek, gece boyunca daha iyi uyumama yardımcı oldu" diyerek, kişisel deneyimini paylaştı. Diğer bir kullanıcı ise "Her gece bir dilim ekmek üzerine fıstık ezmesi sürüp yedikten sonra 30 dakika içinde uykuya dalıyorum" şeklinde yorum yaptı. FISTIK EZMESİNİN DİĞER SAĞLIK YARARLARI Fıstık ezmesinin, sadece uyku üzerinde değil, genel sağlık üzerinde de olumlu etkileri olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalar, düzenli fıstık ezmesi tüketiminin tip 2 diyabet ve kolorektal kanser riskini azaltabileceğini ortaya koymuştu. Bununla birlikte, fıstık ezmesinin içerdiği yağlar ve lifler, sindirim sistemine de iyi gelir.
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Dr. Sood, fıstık ezmesinin bazı kişilerde uykuya yardımcı olabileceğini ancak herkes için uygun olmadığını belirtti. Özellikle fıstık alerjisi olan kişiler için bu alışkanlık, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kahretsin, fıstığa alerjim var" şeklinde bir yorum yaparak, fıstık ezmesinin herkes için uygun olmadığını vurguladı.
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Fıstık ezmesi, bazı bireyler için uyku kalitesini artırabilecek bir atıştırmalık olabilir. Ancak, bu faydanın kişisel sağlık durumuna bağlı olarak değişebileceği unutulmamalıdır. Fıstık ezmesinin rahatlatıcı etkilerini deneyimlemek isteyenlerin, bu konuda daha fazla araştırma yaparak kendi bedenlerine uygun olup olmadığını gözlemlemeleri önemlidir.