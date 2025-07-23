Yeni Dizi: Çarpıntı Sete Çıktı
Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden biri olan, başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır ve Lizge Cömert'in paylaştığı Çarpıntı, bugün sete çıktı.
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Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Çarpıntı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
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Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Kerem Bürsin ve Deniz Çakır'ın paylaştığı dizinin çekimleri bugün başladı.
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ÇARPINTI KONUSU Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak.
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ÇARPINTI OYUNCU KADROSU Merakla beklenen Çarpıntı dizisinin kadrosunda; Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş gibi isimler yer alıyor.
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NE ZAMAN EKRANLARA GELECEK? Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice?nin senaryosunu kaleme aldığı Çarpıntı dizisi çok yakında Star'da...