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Ferdi Tayfur'un Oğlu Sessizliğini Bozdu!

Timur Turanbayburt paylaşımıyla her şeyi ilan etti

  1. Arabesk müziğin önemli isimlerinden sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak tarihinde vefat etmişti. Sanatçının büyük oğlu Timur Turanbayburt, yıllar sonra ilk kez babası Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde görüntülenmişti.

    Arabesk müziğin önemli isimlerinden sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak tarihinde vefat etmişti. Sanatçının büyük oğlu Timur Turanbayburt, yıllar sonra ilk kez babası Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde görüntülenmişti.

  2. Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Turanbayburt, hayatında birisi olduğunu açıkladı.

    Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Turanbayburt, hayatında birisi olduğunu açıkladı.

  3. Timur Turanbayburt paylaşımında, "Kalbime hoş geldin" ifadesini kullandı.

    Timur Turanbayburt paylaşımında, "Kalbime hoş geldin" ifadesini kullandı.

24 Temmuz 2025