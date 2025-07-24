Ferdi Tayfur'un Oğlu Sessizliğini Bozdu!
Timur Turanbayburt paylaşımıyla her şeyi ilan etti
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Arabesk müziğin önemli isimlerinden sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak tarihinde vefat etmişti. Sanatçının büyük oğlu Timur Turanbayburt, yıllar sonra ilk kez babası Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde görüntülenmişti.
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Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Turanbayburt, hayatında birisi olduğunu açıkladı.
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Timur Turanbayburt paylaşımında, "Kalbime hoş geldin" ifadesini kullandı.
24 Temmuz 2025