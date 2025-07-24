Kalp Krizi Geçirmişti: Nazan Öncel'in Son Paylaşımı!
Nazan Öncel'in son durumu!
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Nazan Öncel, mayıs ayında kalp krizi geçirmişti. Öncel, anjiyo balon yapılarak iki stent takılmasının ardından taburcu edilmişti.
Nazan Öncel, geçtiğimiz günlerde tekrar geçirdiği kalp krizi nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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NAZAN ÖNCEL'DEN İYİ HABER GELDİ
Hastaneye kaldırılan ve sevenlerini korkutan Nazan Öncel'in son sağlık durumuyla ilgili basın danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
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NAZAN ÖNCEL'DEN PAYLAŞIM: NEREDE KALMIŞTIK
Basın danışmanının ardından Nazan Öncel de Instagram'dan sağlığıyla ilgili mesaj yayımladı.
Öncel; paylaşımında ''Hayata röveşata, azraile bir öpücük daha. Gitme buralardan dediniz, sizi mi kıracağım? Nerede kalmıştık'' sözlerini kullandı.
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