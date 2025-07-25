"Kahvaltıda Asla Tüketmeyin"

Beslenme uzmanı Nichola Ludlam Raine, en sevilen 18 meyveyi besin değerlerine göre değerlendirdi. Değerlendirmede her meyveye, vitamin mineral içeriği, lif oranı ve doğal şeker düzeyine göre 5 üzerinden puan verildi. Diyetisyen, meyvelerin temel olarak fruktoz gibi doğal şekerler ve lif içerdiğine dikkat çekti. The Telegraph?a konuşan bir uzman, ?Lif, sindirimi yavaşlatır ve kan şekerinde ani yükselmeleri önlemeye yardımcı olur? dedi. Ancak diyabet ya da insülin direnci olan bireylerin porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerektiği vurgulandı: ?Bir avuç ya da yaklaşık 80 gram yeterlidir.?