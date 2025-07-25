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"Kahvaltıda Asla Tüketmeyin"

Beslenme Uzmanı: Lezzetli ama besleyici değil

  1. Beslenme uzmanı Nichola Ludlam Raine, en sevilen 18 meyveyi besin değerlerine göre değerlendirdi. Değerlendirmede her meyveye, vitamin mineral içeriği, lif oranı ve doğal şeker düzeyine göre 5 üzerinden puan verildi. Diyetisyen, meyvelerin temel olarak fruktoz gibi doğal şekerler ve lif içerdiğine dikkat çekti. The Telegraph?a konuşan bir uzman, ?Lif, sindirimi yavaşlatır ve kan şekerinde ani yükselmeleri önlemeye yardımcı olur? dedi. Ancak diyabet ya da insülin direnci olan bireylerin porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerektiği vurgulandı: ?Bir avuç ya da yaklaşık 80 gram yeterlidir.?

    Beslenme uzmanı Nichola Ludlam Raine, en sevilen 18 meyveyi besin değerlerine göre değerlendirdi. Değerlendirmede her meyveye, vitamin mineral içeriği, lif oranı ve doğal şeker düzeyine göre 5 üzerinden puan verildi. Diyetisyen, meyvelerin temel olarak fruktoz gibi doğal şekerler ve lif içerdiğine dikkat çekti. The Telegraph?a konuşan bir uzman, ?Lif, sindirimi yavaşlatır ve kan şekerinde ani yükselmeleri önlemeye yardımcı olur? dedi. Ancak diyabet ya da insülin direnci olan bireylerin porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerektiği vurgulandı: ?Bir avuç ya da yaklaşık 80 gram yeterlidir.?

  2. Ludlam Raine, tam meyvenin ilave şekerle karıştırılmaması gerektiğini ve dengeli beslenmenin sağlıklı bir parçası olduğunu belirtti. Diyetisyen, düzenli olarak tüketilmesi gereken meyveleri sıralarken, bazılarını ise sadece ?ödül? olarak görülmesi gerektiği konusunda uyardı. Listenin son sırasında yer alan kavun, yalnızca 1 puan alabildi. Karpuz, bal kavunu gibi tüm kavun çeşitleri düşük puanla listenin en altında yer aldı.

    Ludlam Raine, tam meyvenin ilave şekerle karıştırılmaması gerektiğini ve dengeli beslenmenin sağlıklı bir parçası olduğunu belirtti. Diyetisyen, düzenli olarak tüketilmesi gereken meyveleri sıralarken, bazılarını ise sadece ?ödül? olarak görülmesi gerektiği konusunda uyardı. Listenin son sırasında yer alan kavun, yalnızca 1 puan alabildi. Karpuz, bal kavunu gibi tüm kavun çeşitleri düşük puanla listenin en altında yer aldı.

  3. Kavunların yüksek oranda su içerdiğini, C vitamini bakımından zengin olduğunu belirten Ludlam-Raine, ?Kavun, diğer meyvelerle karşılaştırıldığında lif ve genel besin değeri açısından oldukça düşük? dedi. Uzman, meyvenin orta düzeyde doğal şeker içerdiğini de ekledi.

    Kavunların yüksek oranda su içerdiğini, C vitamini bakımından zengin olduğunu belirten Ludlam-Raine, ?Kavun, diğer meyvelerle karşılaştırıldığında lif ve genel besin değeri açısından oldukça düşük? dedi. Uzman, meyvenin orta düzeyde doğal şeker içerdiğini de ekledi.

  4. ANANAS DA DÜŞÜK PUAN ALDI Sondan ikinci sırada ise 2 puanla ananas yer aldı. Doğal şeker oranının yüksek olması ve asidik yapısının diş etlerinde tahrişe yol açabilmesi, bu düşüklüğün gerekçeleri arasında gösterildi. Yine de Ludlam-Raine, ananasın C vitamini açısından zengin olduğunu ve bromelain adlı enzim sayesinde sindirime yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca manganez içeriğiyle antioksidan işlevi desteklediğini vurguladı. Kahvaltıların vazgeçilmezi muz ise 3 puanla ortalarda yer aldı. ?Muzun, potasyum, B6 vitamini ve lif açısından iyi bir kaynak olduğu belirtildi. Ludlam-Raine, ?Hızlı enerji sağlar ve kalp sağlığını destekler? ifadelerini kullandı.

    ANANAS DA DÜŞÜK PUAN ALDI Sondan ikinci sırada ise 2 puanla ananas yer aldı. Doğal şeker oranının yüksek olması ve asidik yapısının diş etlerinde tahrişe yol açabilmesi, bu düşüklüğün gerekçeleri arasında gösterildi. Yine de Ludlam-Raine, ananasın C vitamini açısından zengin olduğunu ve bromelain adlı enzim sayesinde sindirime yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca manganez içeriğiyle antioksidan işlevi desteklediğini vurguladı. Kahvaltıların vazgeçilmezi muz ise 3 puanla ortalarda yer aldı. ?Muzun, potasyum, B6 vitamini ve lif açısından iyi bir kaynak olduğu belirtildi. Ludlam-Raine, ?Hızlı enerji sağlar ve kalp sağlığını destekler? ifadelerini kullandı.

  5. N SAĞLIKLI MEYVELER: PORTAKAL, KİVİ, ÇİLEK, Listenin zirvesinde, 5 üzerinden 5 puan alan portakal, kivi ve çilek yer aldı. Antioksidan bakımından zengin bu meyveler, bağışıklık sistemini desteklemesiyle öne çıktı. 4 puanlık kategoride ise armut, elma, greyfurt ve mango bulunuyor. Meyvelerin uzun süredir süper gıda olarak kabul edildiğini hatırlatan uzmanlar, içerdiği vitamin, mineral ve liflerle hücre hasarını önlemeye yardımcı olduklarını belirtiyor.

    N SAĞLIKLI MEYVELER: PORTAKAL, KİVİ, ÇİLEK, Listenin zirvesinde, 5 üzerinden 5 puan alan portakal, kivi ve çilek yer aldı. Antioksidan bakımından zengin bu meyveler, bağışıklık sistemini desteklemesiyle öne çıktı. 4 puanlık kategoride ise armut, elma, greyfurt ve mango bulunuyor. Meyvelerin uzun süredir süper gıda olarak kabul edildiğini hatırlatan uzmanlar, içerdiği vitamin, mineral ve liflerle hücre hasarını önlemeye yardımcı olduklarını belirtiyor.

  6. C VİTAMİNİ KİLİT ROL OYNUYOR Dr. Nadeem, C vitamini açısından zengin üç gıdanın portakal, kivi ve çilek düzenli tüketilmesinin yıllık hastalık izinlerini yarıya indirebileceğini söyledi.

    C VİTAMİNİ KİLİT ROL OYNUYOR Dr. Nadeem, C vitamini açısından zengin üç gıdanın portakal, kivi ve çilek düzenli tüketilmesinin yıllık hastalık izinlerini yarıya indirebileceğini söyledi.

25 Temmuz 2025