2025 Mevlid Kandili tarihi, yılın son kandilini idrak edecek olan İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. İslam peygamberi Hz. Muhammed?in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler ve dualarla eda edilecek. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?