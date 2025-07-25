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Mevlid Kandili Ne Zaman?

2025 Diyanet Mevlid Kandili tarihi belli oldu

  1. 2025 Mevlid Kandili tarihi, yılın son kandilini idrak edecek olan İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. İslam peygamberi Hz. Muhammed?in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler ve dualarla eda edilecek. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?

    2025 Mevlid Kandili tarihi, yılın son kandilini idrak edecek olan İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. İslam peygamberi Hz. Muhammed?in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler ve dualarla eda edilecek. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?

  2. 2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed?in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili, 3 Eylül 2025 Çarşamba gecesi dualarla ve salavatlarla kutlanacak.

    2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed?in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili, 3 Eylül 2025 Çarşamba gecesi dualarla ve salavatlarla kutlanacak.

  3. MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ Mevlid Kandili, Müslümanlar için sadece bir doğum günü değil, aynı zamanda rahmet, merhamet ve ahlakın yeryüzüne tecelli ettiği özel bir gecedir. Bu gece; Peygamberimizin hayatı, ahlakı, insanlığa kattığı değerler yeniden düşünülür ve idrak edilir.

    MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ Mevlid Kandili, Müslümanlar için sadece bir doğum günü değil, aynı zamanda rahmet, merhamet ve ahlakın yeryüzüne tecelli ettiği özel bir gecedir. Bu gece; Peygamberimizin hayatı, ahlakı, insanlığa kattığı değerler yeniden düşünülür ve idrak edilir.

  4. MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR? Mevlid Kandili?nde camilerde mevlid programları düzenlenir, dualar edilir, salavatlar getirilir ve Peygamber Efendimiz'in hayatı anlatılır. Evlerde ise Kur?an-ı Kerim okunur, oruç tutulabilir, sadaka verilerek ihtiyaç sahipleri sevindirilir.

    MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR? Mevlid Kandili?nde camilerde mevlid programları düzenlenir, dualar edilir, salavatlar getirilir ve Peygamber Efendimiz'in hayatı anlatılır. Evlerde ise Kur?an-ı Kerim okunur, oruç tutulabilir, sadaka verilerek ihtiyaç sahipleri sevindirilir.

25 Temmuz 2025