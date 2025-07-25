Çelik Kubbe Nedir, Türkiye'de Aktif Mi?

Çelik Kubbe, İsrail tarafından geliştirilen, kısa menzilli roketler, top mermileri ve havanları etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılan mobil hava savunma sistemidir. Sistem, Rafael Advanced Defense Systems ve Israel Aerospace Industries (IAI) iş birliğiyle geliştirilmiş olup, 2011 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır. Başta İsrail olmak üzere, ABD de sistem üzerinde testler gerçekleştirmiştir. ABD, belirli sayıda bataryayı satın almıştır.