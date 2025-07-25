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Çelik Kubbe Nedir, Türkiye'de Aktif Mi?

Bu sistem, kısa menzilli roketler, havan mermileri ve topçu saldırılarına karşı yüksek başarı oranıyla çalışan gelişmiş bir hava savunma platformu olarak dikkat çekmektedir.

  1. Çelik Kubbe, İsrail tarafından geliştirilen, kısa menzilli roketler, top mermileri ve havanları etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılan mobil hava savunma sistemidir. Sistem, Rafael Advanced Defense Systems ve Israel Aerospace Industries (IAI) iş birliğiyle geliştirilmiş olup, 2011 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır. Başta İsrail olmak üzere, ABD de sistem üzerinde testler gerçekleştirmiştir. ABD, belirli sayıda bataryayı satın almıştır.

    Çelik Kubbe, İsrail tarafından geliştirilen, kısa menzilli roketler, top mermileri ve havanları etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılan mobil hava savunma sistemidir. Sistem, Rafael Advanced Defense Systems ve Israel Aerospace Industries (IAI) iş birliğiyle geliştirilmiş olup, 2011 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır. Başta İsrail olmak üzere, ABD de sistem üzerinde testler gerçekleştirmiştir. ABD, belirli sayıda bataryayı satın almıştır.

  2. Çelik Kubbe sistemi; seyir füzeleri, İHA ve SİHA'lar, kamikaze İHA, sürü dronlar ve helikopter gibi hava tehditlerine karşı çok katmanlı savunma sağlamayı hedeflemektedir. SİPER Blok 3 sisteminin, balistik füze savunması kabiliyeti ile 2025 yılı sonuna kadar devreye alınması planlanmaktadır.

    Çelik Kubbe sistemi; seyir füzeleri, İHA ve SİHA'lar, kamikaze İHA, sürü dronlar ve helikopter gibi hava tehditlerine karşı çok katmanlı savunma sağlamayı hedeflemektedir. SİPER Blok 3 sisteminin, balistik füze savunması kabiliyeti ile 2025 yılı sonuna kadar devreye alınması planlanmaktadır.

  3. ÇELİK KUBBE TEKNİK ÖZELLİKLERİ Etki alanı: Yaklaşık 4?70 km menzilindeki tehditleri imha edebilir. Tepki süresi: Saniyeler içinde hedef belirleyip önleme yapabilir. Başarı oranı: İsrail yetkililerine göre %85?90 üzerinde bir başarı oranına sahiptir.

    ÇELİK KUBBE TEKNİK ÖZELLİKLERİ Etki alanı: Yaklaşık 4?70 km menzilindeki tehditleri imha edebilir. Tepki süresi: Saniyeler içinde hedef belirleyip önleme yapabilir. Başarı oranı: İsrail yetkililerine göre %85?90 üzerinde bir başarı oranına sahiptir.

  4. ÇELİK KUBBE TÜRKİYE'DE AKTİF Mİ? Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin geliştirdiği Çelik Kubbe hava savunma sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, sistemin mevcut unsurlarının aktif olarak kullanıldığını, kritik bileşenlerinin ise seri üretim aşamasına geçtiğini belirtti. 2024 yılı Ağustos ayında resmen onaylanan proje, 2025 yılı itibarıyla kademeli olarak sahaya entegre edilmeye başlanmış durumda. Hava savunma alanında yüksek teknolojili çözümler sunan sistem, Türkiye?nin savunma kabiliyetleri açısından stratejik bir güç çarpanı olarak öne çıkıyor. Çelik Kubbe, sahip olduğu radar, komuta-kontrol ve önleme teknolojileri sayesinde, kısa menzilli tehditlere karşı etkin bir koruma sağlayarak, Türkiye'nin hava savunma mimarisinde kilit bir rol üstlenmeye başlamıştır.

    ÇELİK KUBBE TÜRKİYE'DE AKTİF Mİ? Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin geliştirdiği Çelik Kubbe hava savunma sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, sistemin mevcut unsurlarının aktif olarak kullanıldığını, kritik bileşenlerinin ise seri üretim aşamasına geçtiğini belirtti. 2024 yılı Ağustos ayında resmen onaylanan proje, 2025 yılı itibarıyla kademeli olarak sahaya entegre edilmeye başlanmış durumda. Hava savunma alanında yüksek teknolojili çözümler sunan sistem, Türkiye?nin savunma kabiliyetleri açısından stratejik bir güç çarpanı olarak öne çıkıyor. Çelik Kubbe, sahip olduğu radar, komuta-kontrol ve önleme teknolojileri sayesinde, kısa menzilli tehditlere karşı etkin bir koruma sağlayarak, Türkiye'nin hava savunma mimarisinde kilit bir rol üstlenmeye başlamıştır.

25 Temmuz 2025