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Talihsiz Kaza Sonrası İlk Kare: Çivi Gibi Yere Çakıldım

Çeşme'de takılıp yere düşen ve kolunu kıran ünlü isim, son durumunu paylaştı.

  1. Bir döneme damga vuran Kara Melek ile tanınan ve başrol oynadığı Zerda dizisiyle şöhreti yakalayan Ece Uslu, son olarak Siyah Kalp adlı yapımda rol aldı.

    Bir döneme damga vuran Kara Melek ile tanınan ve başrol oynadığı Zerda dizisiyle şöhreti yakalayan Ece Uslu, son olarak Siyah Kalp adlı yapımda rol aldı.

  2. Dizi final yaptıktan sonra tatile çıkan ünlü oyuncu, soluğu Çeşme'de aldı.

    Dizi final yaptıktan sonra tatile çıkan ünlü oyuncu, soluğu Çeşme'de aldı.

  3. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, talihsiz bir kaza geçirdi.

    Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, talihsiz bir kaza geçirdi.

  4. Paçasına takılıp yere düşen 50 yaşındaki oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı ve ameliyat oldu.

    Paçasına takılıp yere düşen 50 yaşındaki oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı ve ameliyat oldu.

  5. "16 DİKİŞLİ BİR ECE VAR ARTIK" Ece Uslu, hastaneden paylaştığı kareyle sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü isim paylaşımına "Maalesef görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım. Paçama takılıp çivi gibi yere çakıldım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi. İlk müdahale Çeşme?de olduğum için Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından olayın sabahına direkt İzmir'de başka bir hastanede devam edildi ve acil ameliyata alındım. Üç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Tüm hastane çalışanlarına ve en başta doktoruma çok teşekkür ederim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama her şey yolunda ve çok iyiyim. Yanımda olan, arayan, soran herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" notunu düştü.

    "16 DİKİŞLİ BİR ECE VAR ARTIK" Ece Uslu, hastaneden paylaştığı kareyle sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü isim paylaşımına "Maalesef görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım. Paçama takılıp çivi gibi yere çakıldım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi. İlk müdahale Çeşme?de olduğum için Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından olayın sabahına direkt İzmir'de başka bir hastanede devam edildi ve acil ameliyata alındım. Üç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Tüm hastane çalışanlarına ve en başta doktoruma çok teşekkür ederim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama her şey yolunda ve çok iyiyim. Yanımda olan, arayan, soran herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" notunu düştü.

25 Temmuz 2025