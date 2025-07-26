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Kedi Tırmığı Hayatınızı Etkileyebilir

Nöroloji uzmanı açıkladı

  1. Sosyal medya platformu TikTok?ta 124 binden fazla izlenen videosunda Dr. Chen, ?Bir kedi tarafından çizildikten, ısırıldıktan ya da yalandıktan sonra olağandışı semptomlar gelişirse mutlaka doktora başvurulmalı? çağrısında bulundu. DailyMail'de yer alan habere göre; Chen, bir hastasında ani gelişen kafa karışıklığı, şiddetli baş ağrısı ve yürüme bozukluğu gibi nörolojik belirtiler gözlemlediğini belirtti. Genç kızda ayrıca aşırı yorgunluk, koordinasyon kaybı ve görme problemleri de mevcuttu. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kızın bir gözünde optik sinir ve retina iltihabına bağlı görme kaybı olduğu tespit edildi.

    Sosyal medya platformu TikTok?ta 124 binden fazla izlenen videosunda Dr. Chen, ?Bir kedi tarafından çizildikten, ısırıldıktan ya da yalandıktan sonra olağandışı semptomlar gelişirse mutlaka doktora başvurulmalı? çağrısında bulundu. DailyMail'de yer alan habere göre; Chen, bir hastasında ani gelişen kafa karışıklığı, şiddetli baş ağrısı ve yürüme bozukluğu gibi nörolojik belirtiler gözlemlediğini belirtti. Genç kızda ayrıca aşırı yorgunluk, koordinasyon kaybı ve görme problemleri de mevcuttu. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kızın bir gözünde optik sinir ve retina iltihabına bağlı görme kaybı olduğu tespit edildi.

  2. Başlangıçta felç, menenjit ve otoimmün rahatsızlıklar gibi olasılıklar elense de, doktorlar kızın kolundaki çizikleri fark edince asıl sebep ortaya çıktı: Yakın zamanda sahiplenilen bir yavru kedi. Bu detay, "kedi tırmığı hastalığı" olarak bilinen Bartonella henselae enfeksiyonunun teşhisinde belirleyici oldu. ÇOCUKLAR DAHA SAVUNMASIZ Kedi tırmığı hastalığı genellikle yavru kedilerin tırmalaması sonucu ortaya çıkıyor. Pire dışkısıyla kontamine olmuş pençeler aracılığıyla bakteri insanlara geçebiliyor. Enfekte kediler ayrıca bir insanın açık yarasını yalayarak da hastalığı bulaştırabiliyor. Uzmanlara göre hastalık en çok 15 yaş altı çocukları etkiliyor. Bunun başlıca nedeni, çocukların evcil hayvanlarla temas sonrası ellerini yıkama alışkanlıklarının zayıf olması.

    Başlangıçta felç, menenjit ve otoimmün rahatsızlıklar gibi olasılıklar elense de, doktorlar kızın kolundaki çizikleri fark edince asıl sebep ortaya çıktı: Yakın zamanda sahiplenilen bir yavru kedi. Bu detay, "kedi tırmığı hastalığı" olarak bilinen Bartonella henselae enfeksiyonunun teşhisinde belirleyici oldu. ÇOCUKLAR DAHA SAVUNMASIZ Kedi tırmığı hastalığı genellikle yavru kedilerin tırmalaması sonucu ortaya çıkıyor. Pire dışkısıyla kontamine olmuş pençeler aracılığıyla bakteri insanlara geçebiliyor. Enfekte kediler ayrıca bir insanın açık yarasını yalayarak da hastalığı bulaştırabiliyor. Uzmanlara göre hastalık en çok 15 yaş altı çocukları etkiliyor. Bunun başlıca nedeni, çocukların evcil hayvanlarla temas sonrası ellerini yıkama alışkanlıklarının zayıf olması.

  3. İngiltere'de yaklaşık 12,5 milyon evcil kedi bulunuyor ve hanelerin yaklaşık %30'unda en az bir kedi yaşıyor. ABD?de ise bu oran %37. Ülkede toplam 73,8 milyon kedi olduğu tahmin ediliyor. Dr. Chen, ?Vakaların çoğunda hastalık hafif seyrediyor ve ateş, yorgunluk, şişmiş lenf düğümleri gibi belirtilerle sınırlı kalıyor. Ancak nadiren de olsa sinir sistemini, gözleri ve hatta iç organları etkileyebiliyor,? uyarısında bulundu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri?ne (CDC) göre, bazı durumlarda enfeksiyon karaciğer, dalak, beyin, kemikler ve kalp kapakçıklarında da ciddi hasara yol açabiliyor. Dr. Chen, çoğu çizik ve ısırığın ciddi sonuçlar doğurmadığını ancak tetikte olunması gerektiğini söylüyor: ?Yaraları hemen temizlemek, ateş, şişlik, sivilce gibi belirtileri gözlemlemek çok önemli.? Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler kanser hastaları, yaşlılar ya da HIV taşıyıcıları daha yüksek risk altında.

    İngiltere'de yaklaşık 12,5 milyon evcil kedi bulunuyor ve hanelerin yaklaşık %30'unda en az bir kedi yaşıyor. ABD?de ise bu oran %37. Ülkede toplam 73,8 milyon kedi olduğu tahmin ediliyor. Dr. Chen, ?Vakaların çoğunda hastalık hafif seyrediyor ve ateş, yorgunluk, şişmiş lenf düğümleri gibi belirtilerle sınırlı kalıyor. Ancak nadiren de olsa sinir sistemini, gözleri ve hatta iç organları etkileyebiliyor,? uyarısında bulundu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri?ne (CDC) göre, bazı durumlarda enfeksiyon karaciğer, dalak, beyin, kemikler ve kalp kapakçıklarında da ciddi hasara yol açabiliyor. Dr. Chen, çoğu çizik ve ısırığın ciddi sonuçlar doğurmadığını ancak tetikte olunması gerektiğini söylüyor: ?Yaraları hemen temizlemek, ateş, şişlik, sivilce gibi belirtileri gözlemlemek çok önemli.? Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler kanser hastaları, yaşlılar ya da HIV taşıyıcıları daha yüksek risk altında.

  4. Ancak bu, evcil kedilerden uzak durulması gerektiği anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre kedileri evde tutmak ve özellikle sokak kedileriyle temastan kaçınmak enfeksiyon riskini azaltmak için etkili önlemler arasında. Dr. Chen, "Bu vaka, oyun amaçlı bir tırmalamanın bile bazı bireylerde ciddi sonuçlara neden olabileceğini gösteriyor," diyerek şu hatırlatmada bulundu: ?Çizik, ısırık veya yalama sonrasında devam eden baş ağrısı, kafa karışıklığı ya da görme değişiklikleri gibi belirtiler yaşanıyorsa mutlaka doktora detaylı bilgi verilmeli.?

    Ancak bu, evcil kedilerden uzak durulması gerektiği anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre kedileri evde tutmak ve özellikle sokak kedileriyle temastan kaçınmak enfeksiyon riskini azaltmak için etkili önlemler arasında. Dr. Chen, "Bu vaka, oyun amaçlı bir tırmalamanın bile bazı bireylerde ciddi sonuçlara neden olabileceğini gösteriyor," diyerek şu hatırlatmada bulundu: ?Çizik, ısırık veya yalama sonrasında devam eden baş ağrısı, kafa karışıklığı ya da görme değişiklikleri gibi belirtiler yaşanıyorsa mutlaka doktora detaylı bilgi verilmeli.?

  5. KUDUZ UYARISI DA GÜNDEMDE Dr. Chen?in uyarısı, geçtiğimiz haziran ayında Fas'ta tatildeyken kuduz virüsüne yakalanan bir İngiliz kadının hayatını kaybetmesinin ardından gündeme geldi. 59 yaşındaki Yvonne Ford?un hastalığı, sokak köpeğiyle teması sonucu kaptığı açıklandı.

    KUDUZ UYARISI DA GÜNDEMDE Dr. Chen?in uyarısı, geçtiğimiz haziran ayında Fas'ta tatildeyken kuduz virüsüne yakalanan bir İngiliz kadının hayatını kaybetmesinin ardından gündeme geldi. 59 yaşındaki Yvonne Ford?un hastalığı, sokak köpeğiyle teması sonucu kaptığı açıklandı.

  6. İngiltere?de 2000 yılından bu yana yurtdışından kaynaklanan hayvan temelli kuduz vakalarının sayısı 10?dan az. Yetkililer, kuduzun insanlar arasında bulaştığına dair bir kanıt olmadığını ve geniş halk için riskin düşük olduğunu belirtiyor.

    İngiltere?de 2000 yılından bu yana yurtdışından kaynaklanan hayvan temelli kuduz vakalarının sayısı 10?dan az. Yetkililer, kuduzun insanlar arasında bulaştığına dair bir kanıt olmadığını ve geniş halk için riskin düşük olduğunu belirtiyor.

26 Temmuz 2025