Zeynep Tuğçe Bayat İle Cansel Elçin'in Bodrum Tatilinden Kareler
Tatilin tadını çıkaran ünlü isim, keyifli anlarını paylaştı.
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Oyuncu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden oyuncu çift, 31 Ocak 2025'te ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
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Şimdilerde Atlas adını verdikleri oğullarıyla ilgilenen ünlü çift, ailece tatile çıktı.
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Bodrum'a giden ünlü çiftten Zeynep Tuğçe Bayat, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü oyuncu, ilk olarak yüzünü göstermediği oğlu Atlas'ın tek fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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Son olarak Prens dizisinde boy gösteren Bayat, ardından bebeğinin kucağında uyuduğu anları yayınladı.
26 Temmuz 2025