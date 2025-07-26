Zeynep Tuğçe Bayat İle Cansel Elçin'in Bodrum Tatilinden Kareler

Oyuncu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden oyuncu çift, 31 Ocak 2025'te ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

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