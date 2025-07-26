Next Sosyal Nedir, Nasıl Kullanılır?
Next Sosyal kullanıma açıldı
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Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.
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Gelişmiş dil işleme yeteneklerine sahip olan T3AI, kullanıcıların yaptığı paylaşımlarda etiketlenen sorulara yanıt verebilmekte, farklı dillerde oluşturulan içerikleri analiz ederek anlamlandırabilmekte ve kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik öneriler sunabilmektedir. Bu yapay zeka asistanı yalnızca bilgi vermekle kalmaz; aynı zamanda etik değerleri önceleyen yapısıyla güvenli ve sağlıklı bir dijital iletişim ortamı oluşturmayı hedefler. T3AI, içerik etkileşiminden öneri algoritmalarına kadar birçok alanda aktif rol üstlenerek platformun dinamik ve bilinçli bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini sağlar. Ayrıca sürekli olarak güncellenen algoritmaları sayesinde, topluluk kurallarına uygunluk gözetilerek kullanıcı deneyimi sürekli iyileştirilir.
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NEXT SOSYAL NASIL İNDİRİLİR? Telefonunuza Android veya iOS üzerinden NEXT Sosyal uygulamasını indirip açın. "Giriş Yap" butonuna tıkladıktan sonra TEKNOFEST Sosyal sunucusunu seçip "T3 SSO ile Devam Et" seçeneğine tıklayın. NEXT SOSYAL KULLANIMI Üyelik Oluşturma Platforma erişmek için önce Next Sosyal adresine girin. Kayıt ol butonuna tıklayarak ad, soyad, e-posta ve şifre bilgilerinizi girin. Aktivasyon maili geldiyse onaylayın, ardından hesabınız aktif hale gelir. Profilinizi Oluşturun Profil fotoğrafı, kapak görseli ve biyografi ekleyerek kendinizi tanıtabilirsiniz. İlgi alanlarınızı belirterek kişiselleştirilmiş bir akış deneyimi oluşturabilirsiniz. İçerik Paylaşımı "Gönderi Oluştur" alanından metin, görsel, video ya da bağlantı paylaşabilirsiniz. Paylaşımlarınıza etiket (#) ekleyerek daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.
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Takip ve Etkileşim İlginizi çeken hesapları takip edebilir, gönderilere beğeni bırakabilir, yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz. Gönderilere emojiyle tepki verebilir veya içerikleri kaydedebilirsiniz. Akışınızı Kişiselleştirin İlgi alanlarınıza göre kategorileri seçerek haber, yaşam, teknoloji gibi alanlarda özel içerikler görebilirsiniz. Ana sayfanızda bu tercihlere uygun gönderiler öncelikli olarak gösterilir. T3AI ile Etkileşim Gönderilerde yapay zekâ asistanı T3AI?yi etiketleyerek sorular sorabilir, öneriler alabilirsiniz. T3AI çok dilli içerikleri analiz eder, etik değerlere uygun yanıtlar üretir. Bildirimler ve Ayarlar Bildirim ayarlarından etkileşimler, takipler ve cevaplar hakkında anlık bildirimler alabilirsiniz. Hesap ayarlarından gizlilik, güvenlik ve dil tercihleriniz üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.