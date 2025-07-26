Serveti Dudak Uçuklattı
Türkiye'yi terk edeceği konuşuluyordu!
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Tarih dizilerinin sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan'nın serveti sosyal medyada gündem oldu. Düzyatan'ın dolar zengini olduğu ortaya çıktı.
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Son günlerde Dubai'ye yerleşeceği konuşulan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan sahip olduğu serveti adeta dudak uçuklattı.
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SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI Klasik araç tutkusu olduğu bilinen oyuncunun, 50 milyon dolara yakın bir mal varlığı olduğu biliniyor.
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SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI Klasik araç tutkusu olduğu bilinen oyuncunun, 50 milyon dolara yakın bir mal varlığı olduğu biliniyor.
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Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.
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Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.