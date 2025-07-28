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Menopoz Belirtisi Sanıyordu: Meğer Beyninde Tümör Varmış

İskoçya?da yaşayan 52 yaşındaki April Tate, yaşadığı unutkanlığı menopoz belirtisi sanırken, beyninin derinliklerinde ameliyat edilemeyecek bir tümör olduğunu öğrendi.

  1. Teşhis sonrası büyük bir şok yaşayan Tate, şimdi hem tedavisine devam ediyor hem de beyin tümörü araştırmaları için bağış topluyor. Tate?in hikâyesi 2018 yılında çocuk bakıcılığı yaptığı dönemde bir çocuğun adını unutmasıyla başladı. Durumu hormonal değişimlere bağlayan Tate, rutin bir doktor görüşmesinde şikayetini dile getirdi. Ancak hekimi, durumu ciddiye alarak hemen muayeneye gelmesini istedi.

    Teşhis sonrası büyük bir şok yaşayan Tate, şimdi hem tedavisine devam ediyor hem de beyin tümörü araştırmaları için bağış topluyor. Tate?in hikâyesi 2018 yılında çocuk bakıcılığı yaptığı dönemde bir çocuğun adını unutmasıyla başladı. Durumu hormonal değişimlere bağlayan Tate, rutin bir doktor görüşmesinde şikayetini dile getirdi. Ancak hekimi, durumu ciddiye alarak hemen muayeneye gelmesini istedi.

  2. Yapılan taramalar sonucunda beyninin tam ortasında, hayati bölgelerde konumlanan bir kitle tespit edildi. Uzmanlar, Tate?e ?posterior falsin menenjiyomu? teşhisi koydu. Bu tip düşük dereceli tümörler genellikle iyi huylu olsa da, konumları nedeniyle cerrahi müdahaleyi neredeyse imkânsız hale getiriyor.

    Yapılan taramalar sonucunda beyninin tam ortasında, hayati bölgelerde konumlanan bir kitle tespit edildi. Uzmanlar, Tate?e ?posterior falsin menenjiyomu? teşhisi koydu. Bu tip düşük dereceli tümörler genellikle iyi huylu olsa da, konumları nedeniyle cerrahi müdahaleyi neredeyse imkânsız hale getiriyor.

  3. April, kızı Abby ile birlikte yaşarken, hayatını altüst eden bu haberle mücadele etmeye başladı. Cerrahi seçeneğin riskli olması nedeniyle, doktorlar düzenli taramalarla "aktif izlem" sürecini başlattı. Tümör uzun süre stabil kalsa da, 2022'nin sonlarına doğru büyüme göstermeye başladı. Tümör hâlâ 30 mm'nin altında olduğu için radyoterapiye uygun bulundu. Bu hedefli radyasyon yöntemi, çevredeki sağlıklı beyin dokularına zarar vermeden tümörü küçültmeyi amaçlıyor.

    April, kızı Abby ile birlikte yaşarken, hayatını altüst eden bu haberle mücadele etmeye başladı. Cerrahi seçeneğin riskli olması nedeniyle, doktorlar düzenli taramalarla "aktif izlem" sürecini başlattı. Tümör uzun süre stabil kalsa da, 2022'nin sonlarına doğru büyüme göstermeye başladı. Tümör hâlâ 30 mm'nin altında olduğu için radyoterapiye uygun bulundu. Bu hedefli radyasyon yöntemi, çevredeki sağlıklı beyin dokularına zarar vermeden tümörü küçültmeyi amaçlıyor.

  4. April?in hikâyesi, beyin tümörlerinin ne kadar sinsi ilerleyebileceğini ve günlük sağlık sorunlarıyla karıştırılabileceğini gösteriyor. Gösterdiği güç ve farkındalık çabası ilham verici.?

    April?in hikâyesi, beyin tümörlerinin ne kadar sinsi ilerleyebileceğini ve günlük sağlık sorunlarıyla karıştırılabileceğini gösteriyor. Gösterdiği güç ve farkındalık çabası ilham verici.?

  5. Menenjiyomlar, beyin tümörlerinin en yaygın türlerinden biri olup, vakaların yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Genellikle yavaş büyüyen bu tümörler, hayati fonksiyonlara yakınsa ciddi riskler taşıyabiliyor. Baş ağrısı, hafıza kaybı, görme sorunları ya da davranış değişiklikleri gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

    Menenjiyomlar, beyin tümörlerinin en yaygın türlerinden biri olup, vakaların yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Genellikle yavaş büyüyen bu tümörler, hayati fonksiyonlara yakınsa ciddi riskler taşıyabiliyor. Baş ağrısı, hafıza kaybı, görme sorunları ya da davranış değişiklikleri gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

  6. Uzmanlar, özellikle stres, yaşlanma veya menopoz gibi faktörlere bağlanan belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

    Uzmanlar, özellikle stres, yaşlanma veya menopoz gibi faktörlere bağlanan belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

28 Temmuz 2025