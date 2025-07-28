Araştırma: Gençler, Sağlık Tavsiyelerini Tiktok'tan Alıyor

The Mirror'da yayınlanan araştırmaya göre, genç kızların neredeyse üçte biri, sağlıkla ilgili konularda Google veya TikTok gibi platformlara yöneliyor. Luna isimli uygulamanın yaptığı araştırmada, 2 bin 500 genç katılımcıdan yüzde 31?inin sağlık konularında ilk olarak internete başvurduğu belirlendi. Buna karşın yalnızca yüzde 27?si sağlıkla ilgili konularda ebeveynlerine ya da vasilerine danışıyor.