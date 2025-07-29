POŞE YUMURTA SEVENLER: Matematiksel bir model kullanılarak yapılan analiz, poşe yumurtanın genellikle iki çocuklu babaların favorisi olduğunu gösterdi. Poşe yumurta sevenlerin sıklıkla küçük ailelerden geldikleri ve en fazla bir kardeşe sahip oldukları belirlendi. İletişim yönü güçlü ve dışa dönük olan bu kişiler, gösterişli kıyafetler giymekten ve enerjik müzikler dinlemekten hoşlanıyor. Bu grup, genel olarak daha mutlu bireyler olarak öne çıkıyor.