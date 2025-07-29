Yumurta Pişirme Şekliniz, Kişiliğiniz Hakkında Çok Şey Söylüyor
İngilizlerin yaptığı yeni bir araştırmaya göre, favori yumurta pişirme şekliniz, kişiliğiniz ve yaşam tarzınız hakkında çok şey söylüyor.
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İngiliz Yumurta Endüstrisi Konseyi'nin yaptırdığı ankette, binin üzerinde yetişkin katılımcı incelendi. Araştırma bulguları, dikkat çekiciydi.
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POŞE YUMURTA SEVENLER: Matematiksel bir model kullanılarak yapılan analiz, poşe yumurtanın genellikle iki çocuklu babaların favorisi olduğunu gösterdi. Poşe yumurta sevenlerin sıklıkla küçük ailelerden geldikleri ve en fazla bir kardeşe sahip oldukları belirlendi. İletişim yönü güçlü ve dışa dönük olan bu kişiler, gösterişli kıyafetler giymekten ve enerjik müzikler dinlemekten hoşlanıyor. Bu grup, genel olarak daha mutlu bireyler olarak öne çıkıyor.
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HAŞLANMIŞ YUMURTA SEVENLER: Haşlanmış yumurtayı tercih edenler için ise durum biraz olumsuz. Bu kişilerin daha düzensiz ve ani kararlar verme eğiliminde oldukları ortaya çıktı. Ayrıca sorumluluk sahibi ve hedef odaklı olma özellikleri de daha düşük. İstatistikler, haşlanmış yumurta sevenlerin, boşanma risklerinin daha yüksek olduğunu da gösteriyor. Bu grubun çoğunlukla kadınlardan oluştuğu ve İngiltere'nin güneydoğusunda yaşadığı düşünülüyor.
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SAHANDA YUMURTA SEVENLER: Sahanda yumurtayı sevenlerin ise çoğunlukla İskoçya bölgesinde yaşayan yetenekli erkekler olduğu ifade edildi. Daily Mail'de yayınlanan habere göre, bu bireyler özgür ruhlu, yeniliklere açık, yaratıcı ve meraklı kişilik özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca cinsellik konusunda daha bilgili oldukları ve ortalamanın üzerinde bir libidoya sahip oldukları da vurgulanıyor.
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ÇIRPILMIŞ YUMURTA SEVENLER: Çırpılmış yumurta ise genellikle çocuk sahibi olmayan, 29-39 yaş arasındaki genç profesyonellerin tercihi. Yönetici veya üst düzey pozisyonda çalışan bu grubun psikolojik olarak daha az nevrotik olduğu, yani öfke, üzüntü veya kaygıyı daha az yaşadığı belirtildi. Ancak sosyal anlamda daha ketum ve kapalı olmaları dikkat çekiyor.
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OMLET SEVENLER: Araştırmaya göre omlet sevenler arasında çoğunlukla daha güvenilir, düzenli ve disiplinli bireyler yer alıyor. Bu kişilerin yaşam sürelerinin daha uzun olduğu, boşanma oranlarının ise daha düşük olduğu ifade ediliyor. Sosyoekonomik olarak orta sınıfa ait olan bu grubun, ağırlıklı olarak Sheffield, Liverpool veya Newcastle?da yaşadığı belirtiliyor.