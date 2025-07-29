Uzak Şehir Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

HİKAYE DERİNLEŞECEK Uzak Şehir?in yeni sezonunda hikayenin daha da derinleşeceği, karakterlerin geçmişiyle yüzleşeceği ve beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı belirtiliyor. Özellikle sezon finalinde yarım kalan ilişkiler, ortaya çıkan sırlar ve dramatik ayrılıkların etkileri yeni sezonda daha da hissedilecek.