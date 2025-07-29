Uzak Şehir Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?
Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından Uzak Şehir, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon duygusal hikayesi, çarpıcı sahneleri ve etkileyici oyunculuklarıyla büyük beğeni toplayan dizi, sezon finalinin ardından izleyiciyi merakta bırakmıştı. Şimdi ise gözler, ?Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?? sorusunun yanıtına çevrildi.
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UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Edinilen bilgilere göre, dizinin yeni sezon çekimleri temmuz ayı başında başladı. Oyuncu kadrosunun büyük ölçüde korunduğu dizide bazı sürpriz isimlerin de yer alacağı kulislerde konuşuluyor. Diziye yeni katılacak karakterlerin hikâyeye nasıl yön vereceği şimdiden merak konusu.
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Yapım ekibinden gelen ilk açıklamalara göre, Uzak Şehir'in yeni sezon ilk bölümü Eylül ayının ikinci haftasında izleyiciyle buluşacak. Kesin yayın tarihi ise önümüzdeki günlerde kanal tarafından resmi olarak duyurulacak.
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HİKAYE DERİNLEŞECEK Uzak Şehir?in yeni sezonunda hikayenin daha da derinleşeceği, karakterlerin geçmişiyle yüzleşeceği ve beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı belirtiliyor. Özellikle sezon finalinde yarım kalan ilişkiler, ortaya çıkan sırlar ve dramatik ayrılıkların etkileri yeni sezonda daha da hissedilecek.