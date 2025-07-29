0 Faizli Kredi Veren Bankalar

'55 yangının tamamı kontrol altına alındı'
'55 yangının tamamı kontrol altına alındı'
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan özel hastanede doktorsuz doğum iddiasına soruşturma
Bakanlıktan özel hastanede doktorsuz doğum iddiasına soruşturma
Memurlar için toplu sözleşme görüşme takvimi
Memurlar için toplu sözleşme görüşme takvimi
26 ilde FETÖ operasyonu: 56 tutuklama
26 ilde FETÖ operasyonu: 56 tutuklama
Başıboş köpek saldırısından kaçan çocuğa otomobil çarptı
Başıboş köpek saldırısından kaçan çocuğa otomobil çarptı
Otomotivde ÖTV kararı sonrası hangi modellerde indirim var?
Otomotivde ÖTV kararı sonrası hangi modellerde indirim var?
Sahte rapor operasyonu sonrası 33 kişi memuriyetten çıkarıldı
Sahte rapor operasyonu sonrası 33 kişi memuriyetten çıkarıldı
Yangınlardan etkilenen illere 10 milyon lira kaynak aktarıldı
Yangınlardan etkilenen illere 10 milyon lira kaynak aktarıldı
İstanbul'da 4,6 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
İstanbul'da 4,6 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler
MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler
İstanbul'da havai fişek meşale patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek meşale patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
6 ilde İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
6 ilde İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Türkiye orman yangınlarına karşı Avrupa'nın en hazırlıklı ülkesi!
Türkiye orman yangınlarına karşı Avrupa'nın en hazırlıklı ülkesi!
Başvurduğu halde sınavlara girmeyen sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti!
Başvurduğu halde sınavlara girmeyen sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti!
Altın fiyatlarında düşüş! 3 haftanın dibine yaklaştı
Altın fiyatlarında düşüş! 3 haftanın dibine yaklaştı
Eski ehliyetler için son tarih: 31 Temmuz 2025
Eski ehliyetler için son tarih: 31 Temmuz 2025
Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı
Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı
Togg'un yeni fiyatı ne olacak?
Togg'un yeni fiyatı ne olacak?
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde
Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor
Şırnak'ta kayalıklardan düşen askerimiz şehit oldu
Şırnak'ta kayalıklardan düşen askerimiz şehit oldu
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temininden tutuklandı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temininden tutuklandı
Kütahya'da orman yangını
Kütahya'da orman yangını
TÜRK-İŞ grev kararı aldı
TÜRK-İŞ grev kararı aldı
Erdoğan: Ormanlarımızı 14 İHA ile 7/24 takip ediyoruz
Erdoğan: Ormanlarımızı 14 İHA ile 7/24 takip ediyoruz
ÖSYM'den YKS Tercih Kılavuzu Açıklaması
ÖSYM'den YKS Tercih Kılavuzu Açıklaması
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi

0 Faizli Kredi Veren Bankalar

Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Temmuz ayı bankaların faiz oranları

  1. Faizsiz kredi imkanından yararlanarak nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, Temmuz 2025 itibarıyla güncellenen faizsiz kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bazı bankalar müşterilerine 6 ay vadeyle 90 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı veriyor. Bankalar, müşterilerine ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans desteği sağlıyor. İşte 2025 Temmuz ayı itibarıyla 0 faizli kredi veren bankalar listesi.

    Faizsiz kredi imkanından yararlanarak nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, Temmuz 2025 itibarıyla güncellenen faizsiz kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bazı bankalar müşterilerine 6 ay vadeyle 90 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı veriyor. Bankalar, müşterilerine ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans desteği sağlıyor. İşte 2025 Temmuz ayı itibarıyla 0 faizli kredi veren bankalar listesi.

  2. HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR? Bankalarda faizsiz kredi tutarları 90 bin liraya kadar yükseldi. 1 banka 0 faizli kredi oranlarını 90 bin liraya kadar güncellerken, 2 bankada ise faizsiz kredi tutarı 85 bin liraya kadar çıktı. İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

    HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR? Bankalarda faizsiz kredi tutarları 90 bin liraya kadar yükseldi. 1 banka 0 faizli kredi oranlarını 90 bin liraya kadar güncellerken, 2 bankada ise faizsiz kredi tutarı 85 bin liraya kadar çıktı. İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

  3. ENPARA: 60 BİN TL 6 aya varan vade ile, 60.000 TL?ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi veriyor.

    ENPARA: 60 BİN TL 6 aya varan vade ile, 60.000 TL?ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi veriyor.

  4. QNB: 85 BİN 3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans fırsatı sunuyor.

    QNB: 85 BİN 3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans fırsatı sunuyor.

  5. AKBANK: 90 BİN TL 3 ay vadeli 65.000 TL'ye varan Taksitli Artı Para, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı.

    AKBANK: 90 BİN TL 3 ay vadeli 65.000 TL'ye varan Taksitli Artı Para, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı.

  6. GARANTİ BBVA: 75 BİN TL 3 ay vadeli, 50.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans imkanı.

    GARANTİ BBVA: 75 BİN TL 3 ay vadeli, 50.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans imkanı.

  7. ALBARAKA: 85 BİN TL Vade farksız 25.000 TL Finansman, World kartlarınız ile 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 Taksit!

    ALBARAKA: 85 BİN TL Vade farksız 25.000 TL Finansman, World kartlarınız ile 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 Taksit!

  8. İŞ BANKASI: 55 BİN TL 3 ay vadeli 25.000 TL?ye varan Taksitli Nakit Avans, 1 ay vadeli 30.000 TL?ye varan Ek Hesap!

    İŞ BANKASI: 55 BİN TL 3 ay vadeli 25.000 TL?ye varan Taksitli Nakit Avans, 1 ay vadeli 30.000 TL?ye varan Ek Hesap!

  9. TEB: 125 BİN TL %0 faizli 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans, %1,99'dan başlayan 12 ay vadeli, 100.000 TL kredi fırsatı sunuyor.

    TEB: 125 BİN TL %0 faizli 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans, %1,99'dan başlayan 12 ay vadeli, 100.000 TL kredi fırsatı sunuyor.

  10. DENİZBANK: 50 BİN TL 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!

    DENİZBANK: 50 BİN TL 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!

  11. KUVEYTTÜRK: 80 BİN TL İhtiyaç Kart ile 30.000 TL'ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit, Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL?ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit!

    KUVEYTTÜRK: 80 BİN TL İhtiyaç Kart ile 30.000 TL'ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit, Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL?ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit!

29 Temmuz 2025