0 Faizli Kredi Veren Bankalar
Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Temmuz ayı bankaların faiz oranları
-
Faizsiz kredi imkanından yararlanarak nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, Temmuz 2025 itibarıyla güncellenen faizsiz kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bazı bankalar müşterilerine 6 ay vadeyle 90 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı veriyor. Bankalar, müşterilerine ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans desteği sağlıyor. İşte 2025 Temmuz ayı itibarıyla 0 faizli kredi veren bankalar listesi.
-
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR? Bankalarda faizsiz kredi tutarları 90 bin liraya kadar yükseldi. 1 banka 0 faizli kredi oranlarını 90 bin liraya kadar güncellerken, 2 bankada ise faizsiz kredi tutarı 85 bin liraya kadar çıktı. İşte 0 faizli kredi veren bankalar;
-
ENPARA: 60 BİN TL 6 aya varan vade ile, 60.000 TL?ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi veriyor.
-
QNB: 85 BİN 3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans fırsatı sunuyor.
-
AKBANK: 90 BİN TL 3 ay vadeli 65.000 TL'ye varan Taksitli Artı Para, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı.
-
GARANTİ BBVA: 75 BİN TL 3 ay vadeli, 50.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans imkanı.
-
ALBARAKA: 85 BİN TL Vade farksız 25.000 TL Finansman, World kartlarınız ile 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 Taksit!
-
İŞ BANKASI: 55 BİN TL 3 ay vadeli 25.000 TL?ye varan Taksitli Nakit Avans, 1 ay vadeli 30.000 TL?ye varan Ek Hesap!
-
TEB: 125 BİN TL %0 faizli 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans, %1,99'dan başlayan 12 ay vadeli, 100.000 TL kredi fırsatı sunuyor.
-
DENİZBANK: 50 BİN TL 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!
-
KUVEYTTÜRK: 80 BİN TL İhtiyaç Kart ile 30.000 TL'ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit, Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL?ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit!