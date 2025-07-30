Hangi Ülkelerde Ormanlar Yanıyor?

UÇAK VE HELİKOPTERLER DEVREDE Lakonia'nın Molai bölgesinde bir helikopterin yardımıyla yangın çevresinde dağınık olarak bulunan yangın ocaklarının söndürüldüğünü belirten sözcü, Evia'nın Messapia belediyesinin Triada bölgesinde çıkan yangınla ilgili olarak özellikle Pissona yerleşiminin güneydoğusunda dağınık yangınların söndürülmeye çalışıldığını ve hava söndürme için 4 uçak ve 2 helikopterin görevlendirildiğini belirtti. Vathrakogiannis açıklamasında, Kithira için 67 itfaiyeci, 2 orman komandosu ekibi, 22 araç ve gönüllülerle aktif bir cephe olduğunu vurgularken, şu ana kadar hava söndürme için 3 helikopter ve 2 uçak tahsis edildiğini duyurdu.