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Hangi Ülkelerde Ormanlar Yanıyor?

Alevler Avrupa'yı sardı

  1. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları çok yüksek seviyede etkisini sürdürüyor. Türkiye'de Bursa, Karabük, Uşak ve Kahramanmaraş'ta orman yangınlarıyla zorlu mücadele sürerken, Avrupa'nın Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerinde de alevler büyüyor. Yunanistan ve İtalya, bu ülkelerin ilk sıralarında yer alıyor.

    Avrupa genelinde hava sıcaklıkları çok yüksek seviyede etkisini sürdürüyor. Türkiye'de Bursa, Karabük, Uşak ve Kahramanmaraş'ta orman yangınlarıyla zorlu mücadele sürerken, Avrupa'nın Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerinde de alevler büyüyor. Yunanistan ve İtalya, bu ülkelerin ilk sıralarında yer alıyor.

  2. YUNANİSTAN'DA RİSK BÜYÜK Yunan basınında yer alan haberlere göre dünden bu yana itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor. Yetkililer, bugün hava sıcaklığının kırmızıda seyretmesi, rüzgarların ise kuvvetli esmesi nedeniyle 11 bölgenin çok yüksek risk altında olduğu uyarısında bulundu. İtfaiye teşkilatının basın sözcüsü Vasilis Vathrakogiannis, yaptığı acil basın açıklamasında, itfaiyecilerin gece boyu süren mücadelesinin ardından, şu anda çoğu bölgede durumun iyileştiğini vurguladı.

    YUNANİSTAN'DA RİSK BÜYÜK Yunan basınında yer alan haberlere göre dünden bu yana itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor. Yetkililer, bugün hava sıcaklığının kırmızıda seyretmesi, rüzgarların ise kuvvetli esmesi nedeniyle 11 bölgenin çok yüksek risk altında olduğu uyarısında bulundu. İtfaiye teşkilatının basın sözcüsü Vasilis Vathrakogiannis, yaptığı acil basın açıklamasında, itfaiyecilerin gece boyu süren mücadelesinin ardından, şu anda çoğu bölgede durumun iyileştiğini vurguladı.

  3. UÇAK VE HELİKOPTERLER DEVREDE Lakonia'nın Molai bölgesinde bir helikopterin yardımıyla yangın çevresinde dağınık olarak bulunan yangın ocaklarının söndürüldüğünü belirten sözcü, Evia'nın Messapia belediyesinin Triada bölgesinde çıkan yangınla ilgili olarak özellikle Pissona yerleşiminin güneydoğusunda dağınık yangınların söndürülmeye çalışıldığını ve hava söndürme için 4 uçak ve 2 helikopterin görevlendirildiğini belirtti. Vathrakogiannis açıklamasında, Kithira için 67 itfaiyeci, 2 orman komandosu ekibi, 22 araç ve gönüllülerle aktif bir cephe olduğunu vurgularken, şu ana kadar hava söndürme için 3 helikopter ve 2 uçak tahsis edildiğini duyurdu.

    UÇAK VE HELİKOPTERLER DEVREDE Lakonia'nın Molai bölgesinde bir helikopterin yardımıyla yangın çevresinde dağınık olarak bulunan yangın ocaklarının söndürüldüğünü belirten sözcü, Evia'nın Messapia belediyesinin Triada bölgesinde çıkan yangınla ilgili olarak özellikle Pissona yerleşiminin güneydoğusunda dağınık yangınların söndürülmeye çalışıldığını ve hava söndürme için 4 uçak ve 2 helikopterin görevlendirildiğini belirtti. Vathrakogiannis açıklamasında, Kithira için 67 itfaiyeci, 2 orman komandosu ekibi, 22 araç ve gönüllülerle aktif bir cephe olduğunu vurgularken, şu ana kadar hava söndürme için 3 helikopter ve 2 uçak tahsis edildiğini duyurdu.

  4. SİCİLYA'DA BAŞLADI İtalya'nın Sicilya Adası'nda önceki gün başlayan başlayan orman yangını gece saatlerinde şiddetlendi. Adanın batısındaki Trapani kentine bağlı Scopello beldesi yakınındaki "Zingaro" Milli Parkı çevresindeki yangın, genellikle turistlerin konakladığı çok sayıda yeri tehdit etti.

    SİCİLYA'DA BAŞLADI İtalya'nın Sicilya Adası'nda önceki gün başlayan başlayan orman yangını gece saatlerinde şiddetlendi. Adanın batısındaki Trapani kentine bağlı Scopello beldesi yakınındaki "Zingaro" Milli Parkı çevresindeki yangın, genellikle turistlerin konakladığı çok sayıda yeri tehdit etti.

  5. FRANSA'DA KAMP ALANI TAHLİYE EDİLDİ Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde 600 hektarın üzerinde bir alana yayılan yangınla mücadele sürüyor. İki kamp alanı ile bazı yerel konutların tahliye edilmesine neden olan orman yangınını gece boyunca söndürülmeye çalışıldı. Yerel itfaiye biriminin başkanı Komutan Yannick Kervoelen, ?Yangın kontrol altına alındı, ancak bazı bölgelerde hala duman çıkıyor? dedi.

    FRANSA'DA KAMP ALANI TAHLİYE EDİLDİ Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde 600 hektarın üzerinde bir alana yayılan yangınla mücadele sürüyor. İki kamp alanı ile bazı yerel konutların tahliye edilmesine neden olan orman yangınını gece boyunca söndürülmeye çalışıldı. Yerel itfaiye biriminin başkanı Komutan Yannick Kervoelen, ?Yangın kontrol altına alındı, ancak bazı bölgelerde hala duman çıkıyor? dedi.

  6. BİR DİĞER SICAK BÖLGE ARNAVUTLUK Arnavutluk'ta sıcak hava dalgası ve kundaklama girişimleri nedeniyle çıkan bir dizi orman yangını sürüyor. Binlerce hektarlık orman ve diğer yeşil alanların yandığı, bazı evlerin yıkıldığı bildirildi. Arnavutluk'un güneybatı sahil şeridinde en az 10 orman yangını çıkmış ve tatil sezonunun en yoğun olduğu dönemde evleri ve iş yerlerini tehdit etmişti. Birçok itfaiyeci görevlerini yerine getirirken yaralandı. Arnavutluk savunma bakanı, alevlerle mücadele etmek için binden fazla itfaiyeci ve diğer acil durum personelinin görevlendirildiğini söyledi.

    BİR DİĞER SICAK BÖLGE ARNAVUTLUK Arnavutluk'ta sıcak hava dalgası ve kundaklama girişimleri nedeniyle çıkan bir dizi orman yangını sürüyor. Binlerce hektarlık orman ve diğer yeşil alanların yandığı, bazı evlerin yıkıldığı bildirildi. Arnavutluk'un güneybatı sahil şeridinde en az 10 orman yangını çıkmış ve tatil sezonunun en yoğun olduğu dönemde evleri ve iş yerlerini tehdit etmişti. Birçok itfaiyeci görevlerini yerine getirirken yaralandı. Arnavutluk savunma bakanı, alevlerle mücadele etmek için binden fazla itfaiyeci ve diğer acil durum personelinin görevlendirildiğini söyledi.

30 Temmuz 2025