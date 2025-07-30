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Kuruluş Osman Dizisinden Ayrılıyor Mu?

Osman Bey dönemi bitti mi?

  1. Bozdağ Film?in 6 sezondur süren Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunda da Burak Özçivit?le yola devam edeceği, Özge Törer?in de kadroda olacağı konuşuluyordu.

    Bozdağ Film?in 6 sezondur süren Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunda da Burak Özçivit?le yola devam edeceği, Özge Törer?in de kadroda olacağı konuşuluyordu.

  2. BURAK ÖZÇİVİT KADRODAN AYRILIYOR MU? Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özçivit bölüm başına 4 milyon TL ücret istedi ve taraflar arasında sözleşme şartlarında anlaşmazlık yaşandı. Özçivit'in ücret talebi sonrası yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda iki taraf da birbirini sosyal medyada takipten çıkarken, kulis bilgilerine göre yeni sezonda yayın hayatına devam edecek dizide Özçivit kadroda olmayacak.

    BURAK ÖZÇİVİT KADRODAN AYRILIYOR MU? Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özçivit bölüm başına 4 milyon TL ücret istedi ve taraflar arasında sözleşme şartlarında anlaşmazlık yaşandı. Özçivit'in ücret talebi sonrası yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda iki taraf da birbirini sosyal medyada takipten çıkarken, kulis bilgilerine göre yeni sezonda yayın hayatına devam edecek dizide Özçivit kadroda olmayacak.

  3. ORHAN BEY DÖNEMİNE GEÇİLECEK İDDİASI Kulaktan kulağa yayılan diğer kulis bilgileri de yenilenecek kadrosuyla ekran macerasına devam edecek olan dizinin ilk bölümünde Osman Bey?in yaşlılık halinin ekrana geleceği, Orhan dönemine geçileceği yönünde? Daha önce Emre Bey?in oynadığı Orhan beyi yeni sezonda kimin canlandıracağü merak konusu

    ORHAN BEY DÖNEMİNE GEÇİLECEK İDDİASI Kulaktan kulağa yayılan diğer kulis bilgileri de yenilenecek kadrosuyla ekran macerasına devam edecek olan dizinin ilk bölümünde Osman Bey?in yaşlılık halinin ekrana geleceği, Orhan dönemine geçileceği yönünde? Daha önce Emre Bey?in oynadığı Orhan beyi yeni sezonda kimin canlandıracağü merak konusu

  4. Öte yandan yeni sezonda hem ana akıma, hem dijitale proje hazırlayan yapım şirketinin Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü oyuncularla da görüştüğü de konuşuluyor.

    Öte yandan yeni sezonda hem ana akıma, hem dijitale proje hazırlayan yapım şirketinin Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü oyuncularla da görüştüğü de konuşuluyor.

30 Temmuz 2025