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Sağlıklı Sanıyorduk Ama... Yerken Bir Kez Daha Düşüneceksiniz

Sağlıklı sanıyorduk ama... Yerken bir kez daha düşüneceksiniz

  1. Sıcak yaz günlerinin serinletici meyvesi karpuzu kim sevmez ki? Fakat unutulmaması gereken bir durum var ki karpuzun da yan etkileri bulunuyor. Uzmanlar karpuzun nelerle tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

    Sıcak yaz günlerinin serinletici meyvesi karpuzu kim sevmez ki? Fakat unutulmaması gereken bir durum var ki karpuzun da yan etkileri bulunuyor. Uzmanlar karpuzun nelerle tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

  2. Yaz aylarının kurtarıcısı karpuz, su içeriği ve besleyici özellikleriyle şüphesiz en faydalı meyveler arasında yer alıyor.

    Yaz aylarının kurtarıcısı karpuz, su içeriği ve besleyici özellikleriyle şüphesiz en faydalı meyveler arasında yer alıyor.

  3. Uzmanlar ise aşırı tüketiminin bazı sindirim sistemlerine yol açtığı ortaya çıktı. Her şeyin fazlası zarar! Bu durum karpuz için de geçerli...

    Uzmanlar ise aşırı tüketiminin bazı sindirim sistemlerine yol açtığı ortaya çıktı. Her şeyin fazlası zarar! Bu durum karpuz için de geçerli...

  4. Diyetisyen Lara Whitson, karpuza dair verdiği demeçte şunları söyledi: "Günde iki porsiyon karpuz güvenle tüketilebilir. Ancak sadece tek bir besine dayalı diyet uygulamak hiçbir zaman sağlıklı bir tercih değildir. Karpuz detoksu gibi geçici diyet modaları, vücudu ihtiyaç duyduğu diğer besinlerden mahrum bırakır."

    Diyetisyen Lara Whitson, karpuza dair verdiği demeçte şunları söyledi: "Günde iki porsiyon karpuz güvenle tüketilebilir. Ancak sadece tek bir besine dayalı diyet uygulamak hiçbir zaman sağlıklı bir tercih değildir. Karpuz detoksu gibi geçici diyet modaları, vücudu ihtiyaç duyduğu diğer besinlerden mahrum bırakır."

  5. AŞIRI TÜKETİMİ SİNDİRİM SORUNUNA YOL AÇIYOR<p> Karpuzun her ne kadar faydalı olduğu bilinse, Lara Whitson aşırı tüketiminin bazı sindirim sorunlarına yol açtığını belirtti.<p> Yüksek oranda "FODMAP" içeriğin karpuzun bu özelliği sindirimi zorlaştıran bazı şekerler anlamına geliyor. Johns Hopkins Medicine'a göre, düşük FODMAP diyeti, irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi hassas sindirim sistemi rahatsızlıklarına sahip bireyler için faydalı olabilir.

    AŞIRI TÜKETİMİ SİNDİRİM SORUNUNA YOL AÇIYOR

    Karpuzun her ne kadar faydalı olduğu bilinse, Lara Whitson aşırı tüketiminin bazı sindirim sorunlarına yol açtığını belirtti.

    Yüksek oranda "FODMAP" içeriğin karpuzun bu özelliği sindirimi zorlaştıran bazı şekerler anlamına geliyor. Johns Hopkins Medicine'a göre, düşük FODMAP diyeti, irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi hassas sindirim sistemi rahatsızlıklarına sahip bireyler için faydalı olabilir.

  6. MİGRENİ OLARAN KARPUZDAN KAÇINMALI<p> Ayrıca, migreni olan kişilerinde karpuz yemekten kaçınmaları gerektiği vurgulanıyor. Bunun nedeni ise karpuzun tiramin adı verilen ve migreni tetikleyen bir doğal amino asit içermesi.<p> Karpuz, peynir, işlenmiş etler, fermente gıdalar ve alkol gibi yüksek tiramin içeren gıdaların bazı depresyon ilaçlarıyla birlikte tüketildiğinde kan basınını artırıyor. Çok nadir olsa da bazı kişilerde karpuz alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.

    MİGRENİ OLARAN KARPUZDAN KAÇINMALI

    Ayrıca, migreni olan kişilerinde karpuz yemekten kaçınmaları gerektiği vurgulanıyor. Bunun nedeni ise karpuzun tiramin adı verilen ve migreni tetikleyen bir doğal amino asit içermesi.

    Karpuz, peynir, işlenmiş etler, fermente gıdalar ve alkol gibi yüksek tiramin içeren gıdaların bazı depresyon ilaçlarıyla birlikte tüketildiğinde kan basınını artırıyor. Çok nadir olsa da bazı kişilerde karpuz alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.

  7. BÜYÜK ÖLÇÜDE DOĞAL ŞEKERE SAHİP<p> Karpuzun büyük ölçüde doğal çeker içeriğine sahip. Yaklaşık içerisinde 17 gram şeker bulunuyor. Bu oran bazı antioksidan zengini meyvelerden daha fazla ama ananasa göre daha düşüktür.

    BÜYÜK ÖLÇÜDE DOĞAL ŞEKERE SAHİP

    Karpuzun büyük ölçüde doğal çeker içeriğine sahip. Yaklaşık içerisinde 17 gram şeker bulunuyor. Bu oran bazı antioksidan zengini meyvelerden daha fazla ama ananasa göre daha düşüktür.

  8. Doktorlar bundan dolayı diyabet hastalarının karpuz tüketiminin dikkatli bir şekilde sınırlandırılması konusunda uyarıyor.<p> Kayıtlı diyetisyen Jessica Plowman, The Healthy dergisine verdiği röportajda, "Eğer her gün sadece karpuz yerseniz, bu bir sorun yaratabilir" dedi. <p> Plowman ayrıca, "Karpuzun kan şekeri üzerindeki etkisini azaltmak için protein ve yağ içeren yiyeceklerle birlikte tüketilmesini öneriyorum" diye belirtti.

    Doktorlar bundan dolayı diyabet hastalarının karpuz tüketiminin dikkatli bir şekilde sınırlandırılması konusunda uyarıyor.

    Kayıtlı diyetisyen Jessica Plowman, The Healthy dergisine verdiği röportajda, "Eğer her gün sadece karpuz yerseniz, bu bir sorun yaratabilir" dedi.

    Plowman ayrıca, "Karpuzun kan şekeri üzerindeki etkisini azaltmak için protein ve yağ içeren yiyeceklerle birlikte tüketilmesini öneriyorum" diye belirtti.

31 Temmuz 2025