Sağlıklı sanıyorduk ama... Yerken bir kez daha düşüneceksiniz

MİGRENİ OLARAN KARPUZDAN KAÇINMALI

Ayrıca, migreni olan kişilerinde karpuz yemekten kaçınmaları gerektiği vurgulanıyor. Bunun nedeni ise karpuzun tiramin adı verilen ve migreni tetikleyen bir doğal amino asit içermesi.

Karpuz, peynir, işlenmiş etler, fermente gıdalar ve alkol gibi yüksek tiramin içeren gıdaların bazı depresyon ilaçlarıyla birlikte tüketildiğinde kan basınını artırıyor. Çok nadir olsa da bazı kişilerde karpuz alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.