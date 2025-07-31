Karşılama Töreninde Duygulandıran An: Osimhen Arabadan İndi...

Osimhen karşılamanın ardından aracına binerek alandan ayrılmaya hazırlanıyordu ancak engelli çocuklarıyla onu karşılamaya gelen bir babayı gören Osimhen, arabanın durdurulmasını istedi. Nijeryalı yıldız sonrasında o ailenin yanına giderek fotoğraf çektirdi.