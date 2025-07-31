Karşılama Töreninde Duygulandıran An: Osimhen Arabadan İndi...
Osimhen arabadan indi
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Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'in karşılama töreni unutulmaz anlara sahne oldu. Yıldız oyuncuyu binlerce taraftar karşıladı. Osimhen'den alandan ayrılırken ise duygusal bir an yaşandı.
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Galatasaray'ın bonservis rekoru kırarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Nijeryalı yıldızı binlerce taraftar karşıladı. Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Neler hissettiğimi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Sevdiğim yere geri geldim" ifadelerini kullandı.
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Osimhen karşılamanın ardından aracına binerek alandan ayrılmaya hazırlanıyordu ancak engelli çocuklarıyla onu karşılamaya gelen bir babayı gören Osimhen, arabanın durdurulmasını istedi. Nijeryalı yıldız sonrasında o ailenin yanına giderek fotoğraf çektirdi.
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Osimhen'in bu tavrı sosyal medyada büyük takdir gördü. Alandaki taraftarların alkışını alan yıldız oyuncu çiçeklerle uğurlandı. Galatasaraylı gençlerin Osimhen'in tavrı sonrasında çok mutlu olduğu ve duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi.