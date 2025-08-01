Dünyanın En Lezzetli Dondurmaları Açıklandı
Türkiye diğer ülkeleri solladı
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''Dünyanın En Lezzetli Dondurmaları'' listesinde Türkiye, 49 rakibini geride bıraktı. Kahramanmaraş dövme dondurmasıyla zirveye oturan Türkiye'yi, Frozen custard ile ABD takip etti. İşte Dünyanın En Lezzetli 10 Dondurması:
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10. Gelato alla nocciola İtalya
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9. Sorbetes Filipinler
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8. Brownie Sundae ABD
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7. Affogato İtalya
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6. Limber Puerto Rico
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5. Kulfi Delhi, Hindistan
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4. Clotted cream ice cream Cornwall, İngiltere
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3. Gelato al pistacchio İtalya
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2. Frozen custard Wisconsin, ABD
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1. Maraş dondurması Kahramanmaraş, Türkiye
1 Ağustos 2025