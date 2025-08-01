Dünyanın En Lezzetli Dondurmaları Açıklandı

''Dünyanın En Lezzetli Dondurmaları'' listesinde Türkiye, 49 rakibini geride bıraktı. Kahramanmaraş dövme dondurmasıyla zirveye oturan Türkiye'yi, Frozen custard ile ABD takip etti. İşte Dünyanın En Lezzetli 10 Dondurması: