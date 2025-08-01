Birinin Psikopat Olduğunu Gösteren 5 Özellik
Bilim insanları, psikopatiye yatkın bireylerin 5 yaygın özelliğini ortaya koydu.
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Türünün ilk örneği olan araştırmanın bulguları, European Journal of Neuroscience dergisinde yayınlandı. Resmi olarak psikopat tanısı almamış ancak bazı psikopatik özellikler taşıdığını bildiren 80?den fazla kişinin beyin taramaları analiz edildi. Araştırmacılar; saldırganlık, dürtüsellik ve empati eksikliği gibi güçlü psikopatik eğilimleri olan bireylerin, daha hafif özellikler taşıyanlara göre beyinde belirgin yapısal bağlantı farklılıklarına sahip olduğunu buldu. Bu psikopatik özellikler, madde bağımlılığı ve şiddet gibi davranışlarla da ilişkilendirildi.
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Araştırma, bu özellikleri taşıyan bireylerin beyinlerinde bazı sinirsel yolların daha güçlü, bazılarının ise zayıf olduğunu; bu durumun da zararlı ya da rahatsız edici davranışlara yol açabileceğini gösterdi. Daily Mail'de yer alan habere göre, Amerika?da nüfusun yaklaşık yüzde 1?i psikopat tanısı almış durumda. Ancak her psikopatik özellik taşıyan kişi, klinik olarak psikopat sayılmıyor. Bu özellikler, bir spektrum üzerinde yer alıyor. Bazı kişiler bu eğilimleri hafif şekilde gösterirken, bazıları daha yoğun yaşıyor fakat yine de şiddete başvurmuyor.
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Psikopati üzerine yapılan daha önceki araştırmalarda, beynin farklı bölgeleri arasındaki iletişim incelenmişti. Fakat bu çalışmada, beynin yapısal bağlantılarına, yani sinir liflerinin kalitesi, beyaz madde yollarının kalınlığı ve sağlamlığına odaklanıldı. Amaç, bu bölgelerin neden doğru şekilde iletişim kuramadığını anlamaktı. Araştırma kapsamında, 82 kişinin beyin görüntülerinden yararlanıldı.
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Katılımcıların psikopatik eğilimleri, ''Karanlık Üçlü Testi'' ile ölçüldü. Bu test; narsisizm, manipülatif davranışlar ve empati eksikliği gibi psikopatik eğilimleri değerlendiriyor. Katılımcılar, beşli bir skalada kendilerini derecelendirdi. Yüksek puanlar, daha belirgin psikopatik özelliklere işaret etti.
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Yapılan detaylı analizlerde, psikopatların kendi çıkarlarına yönelik hedeflere aşırı odaklanıp, başkalarının duygularını göz ardı ettikleri belirlendi. Ayrıca, dil ve kelime anlamlandırmayla ilgili bölgeler arasında da alışılmadık bağlantılar bulundu. Psikopatların manipülasyona yatkın olması, beyin yapılarının stratejik ve kontrol odaklı iletişim kurmaya yönelik olabileceğini düşündürüyor.
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Son olarak, ödül arayışıyla ilgili beyin bölgeleriyle karar verme bölgeleri arasında güçlü bir bağlantı saptandı. Bu durum, psikopatların, başkalarına zarar verseler bile anlık haz ve tatmin peşinde koşmalarının olası nedenlerinden biri olarak yorumlandı.
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Psikiyatrist Dr. Jaleel Mohammed, "Psikopatlar başkalarının duygularını umursamazlar. Hatta bir psikopata bir duruma dair nasıl hissettiğinizi anlatırsanız, size aldırmadıklarını çok açık şekilde göstereceklerdir. Duygularınızı dinlemek yerine yapmayı tercih edecekleri milyonlarca başka şey vardır" dedi.