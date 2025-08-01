Birinin Psikopat Olduğunu Gösteren 5 Özellik

Kurum: Yangın bölgelerindeki konutların temeli bu ay atılacak
Kurum: Yangın bölgelerindeki konutların temeli bu ay atılacak
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması
İstanbul'un Temmuz Enflasyonu Belli Oldu!
İstanbul'un Temmuz Enflasyonu Belli Oldu!
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' teşekkürü
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' teşekkürü
Üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?
Üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?
2025 PMYO Sınav Başvuru Tarihleri Belli Oldu
2025 PMYO Sınav Başvuru Tarihleri Belli Oldu
İçeceklerdeki 'şekersiz' yasağı bugün başladı
İçeceklerdeki 'şekersiz' yasağı bugün başladı
Toplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!
Toplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!
Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!
Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!
Kamu işçisi için verilen son zam teklifi
Kamu işçisi için verilen son zam teklifi
Öğretmenler İl İçi Sıra Tayininde Değişiklik Bekliyor
Öğretmenler İl İçi Sıra Tayininde Değişiklik Bekliyor
Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Silah bırakma yasası geliyor... İşte komisyonun gündemi
Silah bırakma yasası geliyor... İşte komisyonun gündemi
Benzin ve motorine zam geliyor!
Benzin ve motorine zam geliyor!
Doların baskısı altını vurdu
Doların baskısı altını vurdu
Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu
Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi
Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı
Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı

Birinin Psikopat Olduğunu Gösteren 5 Özellik

Bilim insanları, psikopatiye yatkın bireylerin 5 yaygın özelliğini ortaya koydu.

  1. Türünün ilk örneği olan araştırmanın bulguları, European Journal of Neuroscience dergisinde yayınlandı. Resmi olarak psikopat tanısı almamış ancak bazı psikopatik özellikler taşıdığını bildiren 80?den fazla kişinin beyin taramaları analiz edildi. Araştırmacılar; saldırganlık, dürtüsellik ve empati eksikliği gibi güçlü psikopatik eğilimleri olan bireylerin, daha hafif özellikler taşıyanlara göre beyinde belirgin yapısal bağlantı farklılıklarına sahip olduğunu buldu. Bu psikopatik özellikler, madde bağımlılığı ve şiddet gibi davranışlarla da ilişkilendirildi.

    Türünün ilk örneği olan araştırmanın bulguları, European Journal of Neuroscience dergisinde yayınlandı. Resmi olarak psikopat tanısı almamış ancak bazı psikopatik özellikler taşıdığını bildiren 80?den fazla kişinin beyin taramaları analiz edildi. Araştırmacılar; saldırganlık, dürtüsellik ve empati eksikliği gibi güçlü psikopatik eğilimleri olan bireylerin, daha hafif özellikler taşıyanlara göre beyinde belirgin yapısal bağlantı farklılıklarına sahip olduğunu buldu. Bu psikopatik özellikler, madde bağımlılığı ve şiddet gibi davranışlarla da ilişkilendirildi.

  2. Araştırma, bu özellikleri taşıyan bireylerin beyinlerinde bazı sinirsel yolların daha güçlü, bazılarının ise zayıf olduğunu; bu durumun da zararlı ya da rahatsız edici davranışlara yol açabileceğini gösterdi. Daily Mail'de yer alan habere göre, Amerika?da nüfusun yaklaşık yüzde 1?i psikopat tanısı almış durumda. Ancak her psikopatik özellik taşıyan kişi, klinik olarak psikopat sayılmıyor. Bu özellikler, bir spektrum üzerinde yer alıyor. Bazı kişiler bu eğilimleri hafif şekilde gösterirken, bazıları daha yoğun yaşıyor fakat yine de şiddete başvurmuyor.

    Araştırma, bu özellikleri taşıyan bireylerin beyinlerinde bazı sinirsel yolların daha güçlü, bazılarının ise zayıf olduğunu; bu durumun da zararlı ya da rahatsız edici davranışlara yol açabileceğini gösterdi. Daily Mail'de yer alan habere göre, Amerika?da nüfusun yaklaşık yüzde 1?i psikopat tanısı almış durumda. Ancak her psikopatik özellik taşıyan kişi, klinik olarak psikopat sayılmıyor. Bu özellikler, bir spektrum üzerinde yer alıyor. Bazı kişiler bu eğilimleri hafif şekilde gösterirken, bazıları daha yoğun yaşıyor fakat yine de şiddete başvurmuyor.

  3. Psikopati üzerine yapılan daha önceki araştırmalarda, beynin farklı bölgeleri arasındaki iletişim incelenmişti. Fakat bu çalışmada, beynin yapısal bağlantılarına, yani sinir liflerinin kalitesi, beyaz madde yollarının kalınlığı ve sağlamlığına odaklanıldı. Amaç, bu bölgelerin neden doğru şekilde iletişim kuramadığını anlamaktı. Araştırma kapsamında, 82 kişinin beyin görüntülerinden yararlanıldı.

    Psikopati üzerine yapılan daha önceki araştırmalarda, beynin farklı bölgeleri arasındaki iletişim incelenmişti. Fakat bu çalışmada, beynin yapısal bağlantılarına, yani sinir liflerinin kalitesi, beyaz madde yollarının kalınlığı ve sağlamlığına odaklanıldı. Amaç, bu bölgelerin neden doğru şekilde iletişim kuramadığını anlamaktı. Araştırma kapsamında, 82 kişinin beyin görüntülerinden yararlanıldı.

  4. Katılımcıların psikopatik eğilimleri, ''Karanlık Üçlü Testi'' ile ölçüldü. Bu test; narsisizm, manipülatif davranışlar ve empati eksikliği gibi psikopatik eğilimleri değerlendiriyor. Katılımcılar, beşli bir skalada kendilerini derecelendirdi. Yüksek puanlar, daha belirgin psikopatik özelliklere işaret etti.

    Katılımcıların psikopatik eğilimleri, ''Karanlık Üçlü Testi'' ile ölçüldü. Bu test; narsisizm, manipülatif davranışlar ve empati eksikliği gibi psikopatik eğilimleri değerlendiriyor. Katılımcılar, beşli bir skalada kendilerini derecelendirdi. Yüksek puanlar, daha belirgin psikopatik özelliklere işaret etti.

  5. Yapılan detaylı analizlerde, psikopatların kendi çıkarlarına yönelik hedeflere aşırı odaklanıp, başkalarının duygularını göz ardı ettikleri belirlendi. Ayrıca, dil ve kelime anlamlandırmayla ilgili bölgeler arasında da alışılmadık bağlantılar bulundu. Psikopatların manipülasyona yatkın olması, beyin yapılarının stratejik ve kontrol odaklı iletişim kurmaya yönelik olabileceğini düşündürüyor.

    Yapılan detaylı analizlerde, psikopatların kendi çıkarlarına yönelik hedeflere aşırı odaklanıp, başkalarının duygularını göz ardı ettikleri belirlendi. Ayrıca, dil ve kelime anlamlandırmayla ilgili bölgeler arasında da alışılmadık bağlantılar bulundu. Psikopatların manipülasyona yatkın olması, beyin yapılarının stratejik ve kontrol odaklı iletişim kurmaya yönelik olabileceğini düşündürüyor.

  6. Son olarak, ödül arayışıyla ilgili beyin bölgeleriyle karar verme bölgeleri arasında güçlü bir bağlantı saptandı. Bu durum, psikopatların, başkalarına zarar verseler bile anlık haz ve tatmin peşinde koşmalarının olası nedenlerinden biri olarak yorumlandı.

    Son olarak, ödül arayışıyla ilgili beyin bölgeleriyle karar verme bölgeleri arasında güçlü bir bağlantı saptandı. Bu durum, psikopatların, başkalarına zarar verseler bile anlık haz ve tatmin peşinde koşmalarının olası nedenlerinden biri olarak yorumlandı.

  7. Psikiyatrist Dr. Jaleel Mohammed, "Psikopatlar başkalarının duygularını umursamazlar. Hatta bir psikopata bir duruma dair nasıl hissettiğinizi anlatırsanız, size aldırmadıklarını çok açık şekilde göstereceklerdir. Duygularınızı dinlemek yerine yapmayı tercih edecekleri milyonlarca başka şey vardır" dedi.

    Psikiyatrist Dr. Jaleel Mohammed, "Psikopatlar başkalarının duygularını umursamazlar. Hatta bir psikopata bir duruma dair nasıl hissettiğinizi anlatırsanız, size aldırmadıklarını çok açık şekilde göstereceklerdir. Duygularınızı dinlemek yerine yapmayı tercih edecekleri milyonlarca başka şey vardır" dedi.

1 Ağustos 2025