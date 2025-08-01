Ünlü Sanatçı Yaş Gününü Çocuklarıyla Kutladı.
Aile arasındaki kutlamadan kareleri Melisa Ural paylaştı.
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Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Sibel Can, 1 Ağustos'ta 55 yaşına basacak.
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Hakan Ural ile evliliğinde Engincan ve Melisa, Sulhi Aksüt ile evliliğinden de Emir adında bir oğlu olan ünlü isim, yeni yaşını çocuklarıyla kutladı.
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ÜNLÜ İSME ERKEN KUTLAMA Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, aile arasındaki erken kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı.
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Melisa Ural'ın annesini öptüğü kare büyük ilgi görürken; Sibel Can'ın orkide figürleriyle süslü pastasındaki "Seni çok seviyoruz" notu da dikkat çekti.
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ÜNLÜ ŞARKICININ MEZUNİYET GURURU Öte yandan Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de geçtiğimiz hafta Londra'daki Westminster Üniversitesi'nden mezun olmuştu.
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Sibel Can, mutluluğunu "Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum" diye paylaşmıştı.