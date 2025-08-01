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Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı

Ünlü Sanatçı Yaş Gününü Çocuklarıyla Kutladı.

Aile arasındaki kutlamadan kareleri Melisa Ural paylaştı.

  1. Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Sibel Can, 1 Ağustos'ta 55 yaşına basacak.

    Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Sibel Can, 1 Ağustos'ta 55 yaşına basacak.

  2. Hakan Ural ile evliliğinde Engincan ve Melisa, Sulhi Aksüt ile evliliğinden de Emir adında bir oğlu olan ünlü isim, yeni yaşını çocuklarıyla kutladı.

    Hakan Ural ile evliliğinde Engincan ve Melisa, Sulhi Aksüt ile evliliğinden de Emir adında bir oğlu olan ünlü isim, yeni yaşını çocuklarıyla kutladı.

  3. ÜNLÜ İSME ERKEN KUTLAMA Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, aile arasındaki erken kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı.

    ÜNLÜ İSME ERKEN KUTLAMA Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, aile arasındaki erken kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı.

  4. Melisa Ural'ın annesini öptüğü kare büyük ilgi görürken; Sibel Can'ın orkide figürleriyle süslü pastasındaki "Seni çok seviyoruz" notu da dikkat çekti.

    Melisa Ural'ın annesini öptüğü kare büyük ilgi görürken; Sibel Can'ın orkide figürleriyle süslü pastasındaki "Seni çok seviyoruz" notu da dikkat çekti.

  5. ÜNLÜ ŞARKICININ MEZUNİYET GURURU Öte yandan Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de geçtiğimiz hafta Londra'daki Westminster Üniversitesi'nden mezun olmuştu.

    ÜNLÜ ŞARKICININ MEZUNİYET GURURU Öte yandan Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de geçtiğimiz hafta Londra'daki Westminster Üniversitesi'nden mezun olmuştu.

  6. Sibel Can, mutluluğunu "Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum" diye paylaşmıştı.

    Sibel Can, mutluluğunu "Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum" diye paylaşmıştı.

1 Ağustos 2025