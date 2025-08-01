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Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı

Steam'de "EA İndirimleri" Başladı

Steam'de "EA İndirimleri" ne zaman bitecek?

  1. Electronic Arts (EA), Steam platformunda 2025 yaz dönemine özel EA Yayıncı İndirimleri (Publisher Sale) düzenledi. İndirimler genellikle %85?e kadar, bazı oyunlarda ise %90?95?e varan oranlarla dikkat çekiyor.

    Electronic Arts (EA), Steam platformunda 2025 yaz dönemine özel EA Yayıncı İndirimleri (Publisher Sale) düzenledi. İndirimler genellikle %85?e kadar, bazı oyunlarda ise %90?95?e varan oranlarla dikkat çekiyor.

  2. STEAM EA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK? The Sims 4 için ayrıca Mid&#8209;Summer Sale kapsamında Expansion Pack?lerde %50, diğer paketlerde ise %30 indirim uygulanıyor. Kampanya Steam, EA App ve Epic Games üzerinde geçerli. Kampanya 11 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli.

    STEAM EA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK? The Sims 4 için ayrıca Mid‑Summer Sale kapsamında Expansion Pack?lerde %50, diğer paketlerde ise %30 indirim uygulanıyor. Kampanya Steam, EA App ve Epic Games üzerinde geçerli. Kampanya 11 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli.

  3. STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ Valve tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2025 Steam Sonbahar İndirimi, 29 Eylül ? 6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu satış, sezonun öne çıkan fırsatlarını sunan ve oyun severlerin merakla beklediği dört büyük indirimin biri olarak dikkat çekiyor.

    STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ Valve tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2025 Steam Sonbahar İndirimi, 29 Eylül ? 6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu satış, sezonun öne çıkan fırsatlarını sunan ve oyun severlerin merakla beklediği dört büyük indirimin biri olarak dikkat çekiyor.

  4. Bu hafta boyunca AAA yapımlar, bağımsız oyunlar, DLC paketleri ve özel promosyonlar cazip indirimlerle sunulacak. Oyunseverlerin Steam wish list?lerini güncellemeleri, indirimleri kaçırmamaları açısından kritik önem taşıyor.

    Bu hafta boyunca AAA yapımlar, bağımsız oyunlar, DLC paketleri ve özel promosyonlar cazip indirimlerle sunulacak. Oyunseverlerin Steam wish list?lerini güncellemeleri, indirimleri kaçırmamaları açısından kritik önem taşıyor.

1 Ağustos 2025