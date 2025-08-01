Steam'de "EA İndirimleri" Başladı

STEAM EA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK? The Sims 4 için ayrıca Mid‑Summer Sale kapsamında Expansion Pack?lerde %50, diğer paketlerde ise %30 indirim uygulanıyor. Kampanya Steam, EA App ve Epic Games üzerinde geçerli. Kampanya 11 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli.