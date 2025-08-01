Steam'de "EA İndirimleri" Başladı
Steam'de "EA İndirimleri" ne zaman bitecek?
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Electronic Arts (EA), Steam platformunda 2025 yaz dönemine özel EA Yayıncı İndirimleri (Publisher Sale) düzenledi. İndirimler genellikle %85?e kadar, bazı oyunlarda ise %90?95?e varan oranlarla dikkat çekiyor.
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STEAM EA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK? The Sims 4 için ayrıca Mid‑Summer Sale kapsamında Expansion Pack?lerde %50, diğer paketlerde ise %30 indirim uygulanıyor. Kampanya Steam, EA App ve Epic Games üzerinde geçerli. Kampanya 11 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli.
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STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ Valve tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2025 Steam Sonbahar İndirimi, 29 Eylül ? 6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu satış, sezonun öne çıkan fırsatlarını sunan ve oyun severlerin merakla beklediği dört büyük indirimin biri olarak dikkat çekiyor.
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Bu hafta boyunca AAA yapımlar, bağımsız oyunlar, DLC paketleri ve özel promosyonlar cazip indirimlerle sunulacak. Oyunseverlerin Steam wish list?lerini güncellemeleri, indirimleri kaçırmamaları açısından kritik önem taşıyor.